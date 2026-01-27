STAR και ΣΚΑΪ ετοιμάζουν νέα τηλεπαιχνίδια (videos)

Κοντά σε σταθερές αξίες της τυπολογίας των τηλεπαιχνιδιών, όπως ο «Τροχός της τύχης» για το Star και το «The Floor» για τον ΣΚΑΪ, οι δύο σταθμοί αποφάσισαν να περάσουν στη φάση της υλοποίησης σχεδίων τους για μετάδοση αθροιστικά τριών τηλεπαιχνιδιών που απαιτούν γνώσεις, λογική και τύχη για εκείνους που θα συμμετάσχουν.

Σε ένα από αυτά κάποιους θα τους… «πάρει η μπάλα» – κυριολεκτικά όμως.

Στο STAR κάνουν ετοιμασίες για την ενεργοποίηση του σχεδίου για το τηλεπαιχνίδι «Club 1%». Ζητούμενο στο σκεπτικό του τηλεπαιχνιδιού είναι η «λοξή» ματιά στα πράγματα. Ότι η σωστή απάντηση μπορεί να μην είναι προφανής άλλα να είναι και τόσο απλή, σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης, ώστε πιθανόν να μην είναι, αν και απλή, η αναμενόμενη ή η προβλέψιμη.

Συμμετέχουν 100 άνθρωποι από όλη τη χώρα σε ένα μεγάλων διαστάσεων τηλεοπτικό στούντιο και καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα με βασικό στοιχείο ποσοστά. Ο βαθμός ευκολίας ή αν θέλετε δυσκολίας, περίπου ορίζει το ποσοστό απαντήσεων.

Η αρχή για παράδειγμα μπορεί να είναι ερώτηση την οποία να είναι σε θέση να απαντήσει -ενδεικτικά- το 99% των παικτών. Στην εξέλιξη του τηλεπαιχνιδιού καθώς ο βαθμός δυσκολίας στις ερωτήσεις αυξάνει το ποσοστό εκείνων που θα καταφέρνουν να προχωρούν στην επόμενη θα μειώνεται. Για φινάλε θα υπάρχει ερώτηση την οποία μόνον 1% των παικτών θα μπορεί να απαντήσει- εξού και ο τίτλος του προγράμματος.

Πιθανόν παρουσιαστής να είναι ο μίστερ «Τροχός της Τύχης», Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος θα έχει το τακτικό ραντεβού του με το τηλεπαιχνίδι- σημαία του Star.

Ο σταθμός βγάζει επίσης από το συρτάρι και το «Lingo». Στη βάση του το τηλεπαιχνίδι θυμίζει το περίφημο ιντερνετικό εθιστικό σταυρόλεξο «Wordle» που έχει λάβει διαστάσεις μανίας.

Το «Lingo» δεν είναι καινούργιο. Πρωτοεμφανίστηκε στην αμερικανική τηλεόραση το πολύ μακρινό 1987 και ήταν καναδικής παραγωγής.

Επικαιροποιημένο επανήλθε στις τηλεσυχνότητες το 2002 πάλι στις ΗΠΑ έως το 2007. Εκείνη την περίοδο προβαλλόταν από το CBS.

Γνώρισε νέα περίοδο δημοφιλίας επί βρετανικού εδάφους όταν το τηλεπαιχνίδι, συνδυασμός τύχης και γνώσεων, προβλήθηκε από το ITV το 2021, το οποίο είχε μεταδώσει ένα κύκλο δέκα εκπομπών το 1988.

Για την παρουσίαση οι υποψήφιοι αρκετοί: Δημήτρης Μακαλιάς, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Μαρία Αργυριάδου, Ελένη Βουλγαράκη.

Στα νότια, ο ΣΚΑΪ έχει προαναγγείλει το «The Quiz with balls». Θα μπορούσε να λέγεται και «Όποιον πάρει η μπάλα». Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο Βέλγιο σε ένα μεγάλων διαστάσεων στούντιο που διαθέτει και πισίνα.

Στην άκρη της- πάνω από το νερό- στέκονται οι παίκτες. Πίσω τους, στην ευθεία καθενός, πιο ψηλά είναι έτοιμες να κατρακυλήσουν ισάριθμες τεράστιες μπάλες.

Οι έξι μπάλες κυλούν και οι βουτιές γράφουν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία. Δύο ομάδες που αποτελούνται από μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, στέκονται σε μια πλατφόρμα πάνω από την πισίνα και καλούνται κάθε μια να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων.

Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Κερδίζει όποιος παραμείνει… στεγνός ως την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού. Κάθε λάθος απάντηση, όμως, αποτελεί αιτία για να τα κάνει… μούσκεμα με αναγκαστική βουτιά στην πισίνα.

Την παρουσίαση θα κάνει εκτός απροόπτου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

