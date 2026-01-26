search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026
26.01.2026

Βγήκε από την εντατική η Σία Κοσιώνη – Τα νεότερα για την υγεία της

Η Σία Κοσιώνη βγήκε σήμερα, Δευτέρα (26.1) από την εντατική του νοσοκομείου, όπου βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πνευμονία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς της, η υγεία της δημοσιογράφου παρουσίασε σημαντικά σημάδια βελτίωσης οπότε και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας, όπου και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Η περιπέτεια υγείας για τη Σία Κοσιώνη ξεκίνησε από τις αρχές της εβδομάδας. Την Πέμπτη (22/1) η δημοσιογράφος πήγε κανονικά στην εργασία της, ωστόσο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την Παρασκευή (23/1) η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά, με την ίδια να οδηγείται στο νοσοκομείο με έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, ενώ οι εξετάσεις της έδειξαν χαμηλό οξυγόνο, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της.

