26.01.2026 14:24
26.01.2026 11:35

Εκτός «Buongiorno» σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη στην εκπομπής (Video)

26.01.2026 11:35
skorda-new

Εκτός Buongiorno βρίσκεται σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τη Φαίη Σκορδά να ενημερώνει ότι ο παρουσιαστής ένιωσε μια αδιαθεσία οπότε έκρινε απαραίτητο να μείνει σπίτι του να αναρρώσει.

«Να στείλουμε ένα μεγάλο φιλί στον Ανδρέα, ο οποίος ήταν λίγο αδιάθετος. Εγώ μιλούσα μαζί του το Σάββατο, μία-δύο ώρες, τον ευχαριστήθηκα, τον απόλαυσα. Ανδρέα μου, πολλά φιλιά, ελπίζουμε σύντομα…» είπε χαρακτηριστικά, κατά την έναρξη της εκπομπής.

