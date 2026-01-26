Εκτός «Buongiorno» σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη στην εκπομπής (Video)

Εκτός Buongiorno βρίσκεται σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τη Φαίη Σκορδά να ενημερώνει ότι ο παρουσιαστής ένιωσε μια αδιαθεσία οπότε έκρινε απαραίτητο να μείνει σπίτι του να αναρρώσει.

«Να στείλουμε ένα μεγάλο φιλί στον Ανδρέα, ο οποίος ήταν λίγο αδιάθετος. Εγώ μιλούσα μαζί του το Σάββατο, μία-δύο ώρες, τον ευχαριστήθηκα, τον απόλαυσα. Ανδρέα μου, πολλά φιλιά, ελπίζουμε σύντομα…» είπε χαρακτηριστικά, κατά την έναρξη της εκπομπής.

Διαβάστε επίσης:

ANT1: Νέες προτάσεις και προγραμματικό… face lift

Σια Κοσιώνη: Παραμένει στην εντατική με πνευμονία – Θα νοσηλευτεί για 15 μέρες ακόμη

Χωρίς τη Βανδή το νέο «Just the 2 of Us» – Τραγουδίστρια έκπληξη η αντικαταστάτριά της