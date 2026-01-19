Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα – Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Παράσταση που έχει βγει sold out πήγε να παρακολουθήσει η Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να διηγείται μέσα από την εκπομπή της την προσπάθειά της να εξασφαλίσει, ωστόσο, δυο εισιτήρια.

Όπως είπε, η ίδια πήγε στο ταμείο ρωτώντας αν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν δυο εισιτήρια -έστω και μετά από ακύρωση- με τον υπάλληλο να της επισημαίνει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς η παράσταση είναι εδώ και καιρό sold out.

«20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα, αυτό κατάλαβα το σαββατοκύριακο» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δεν είχαμε εισιτήρια και το… έπαιξα μάγκας, ξεφτιλίστηκα κανονικά. Λέω, μην ανησυχείς, παρουσιάστρια, τους ξέρω όλους. Μία φορά να μην το χρησιμοποιήσω; Λέω, δεν μπορεί να μην έχουν κάποια ακύρωση. Πάω κουνάμενη σεινάμενη στο ταμείο και ρώτησα αν υπάρχουν δύο εισιτήρια για το βράδυ. Μπορεί και να μην με κατάλαβε ο άνθρωπος. Μου λέει “όχι κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε;”, λέω να αφήσω ένα τηλέφωνο μήπως υπάρξει κάποια ακύρωση και μου λέει “κυρία μου, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχουν θέσεις, είναι sold out”. Η ντροπή που ένιωσα!».

Στο φινάλε, μάλιστα, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως η παράσταση ήταν η Φάλαινα.

