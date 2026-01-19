search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 14:19

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα – Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

19.01.2026 14:19
skorda–new

Παράσταση που έχει βγει sold out πήγε να παρακολουθήσει η Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να διηγείται μέσα από την εκπομπή της την προσπάθειά της να εξασφαλίσει, ωστόσο, δυο εισιτήρια.

Όπως είπε, η ίδια πήγε στο ταμείο ρωτώντας αν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν δυο εισιτήρια -έστω και μετά από ακύρωση- με τον υπάλληλο να της επισημαίνει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς η παράσταση είναι εδώ και καιρό sold out.

«20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα, αυτό κατάλαβα το σαββατοκύριακο» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δεν είχαμε εισιτήρια και το… έπαιξα μάγκας, ξεφτιλίστηκα κανονικά. Λέω, μην ανησυχείς, παρουσιάστρια, τους ξέρω όλους. Μία φορά να μην το χρησιμοποιήσω; Λέω, δεν μπορεί να μην έχουν κάποια ακύρωση. Πάω κουνάμενη σεινάμενη στο ταμείο και ρώτησα αν υπάρχουν δύο εισιτήρια για το βράδυ. Μπορεί και να μην με κατάλαβε ο άνθρωπος. Μου λέει “όχι κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε;”, λέω να αφήσω ένα τηλέφωνο μήπως υπάρξει κάποια ακύρωση και μου λέει “κυρία μου, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχουν θέσεις, είναι sold out”. Η ντροπή που ένιωσα!».

Στο φινάλε, μάλιστα, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως η παράσταση ήταν η Φάλαινα.

Διαβάστε επίσης:

Έφη Παπαθεοδώρου: Σε ποια ηθοποιό είχε προταθεί αρχικά ο ρόλος της «Θεοπούλας» στο «Παρά Πέντε» (Video)

Σιλβέστερ Σταλόνε: Συνεχίζει το γυμναστήριο στα 79 του και αποθεώνεται! (Video)

Δήμητρα Ματσούκα: Γενέθλια επί σκηνής για την ηθοποιό – «Με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Πρεμιέρα για την «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης

ispania-sygrousi-trenwn
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Drones αποτυπώνουν σε βίντο το «παράξενο σιδηροδρομικό δυστύχημα» – 39 μέχρι τώρα οι νεκροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:55
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

1 / 3