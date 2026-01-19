Έφη Παπαθεοδώρου: Σε ποια ηθοποιό είχε προταθεί αρχικά ο ρόλος της «Θεοπούλας» στο «Παρά Πέντε» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και τον ρόλο της στο «Παρά Πέντε» που την έκανε τόσο αγαπητή στο ευρύ κοινό μίλησε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η τηλεοπτική «Θεοπούλα» τόνισε ότι αρχικά ο ρόλος δεν προορίζονταν για την ίδια αλλά και για τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

«Το Παρά Πέντε στην αρχή το απορρίψανε. Ειδικά για αυτόν τον ρόλο, είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι. Είχαν προτείνει τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας. Νομίζω δεν την πήραν γιατί είχε ήδη κάνει άλλα πράγματα και επέμενε η Ειρήνη για εμένα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το έβγαζε έτσι. Αλλά ήταν πολύ σπουδαία ηθοποιός» είπε, επισημαίνοντας ότι της είναι πολύ δύσκολο, πλέον, να παρακολουθεί τη σειρά καθώς η Ειρήνη Κουμαριανού δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Δεν μπορώ να το δω το Παρά Πέντε γιατί μου λείπει η Ειρήνη. Και τώρα που το έβλεπα, κοίταξε να δεις και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει τόσα πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω της σειράς» τόνισε.

Αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της πορεία, η Έφη Παπαθεοδώρου τόνισε ότι συνάντησε πολλές δυσκολίες.

«Μου ήρθαν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο θέατρο. Δεν είχα γνωριμίες, μετά έφυγα έξω, με το ζόρι. Δεν τους πρόφτασα τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Μόνο τη Λαμπέτη και τον Χορν. Είχα την τύχη να τους συναντήσω, όσο ήταν ζευγάρι» είπε, ενώ μιλώντας για την προσωπική της ζωή, υπογράμμισε ότι ήταν συνειδητή απόφασή της να μη δημιουργήσει οικογένεια.

«Είχα την τύχη να έχω γνωριμίες πολύ ωραίες. Ήμουν λίγο μυστήρια με τους έρωτες και άτυχη. Δεν μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια γιατί εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινόταν. Ίσως απώθησα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όταν είσαι 20 και 30 χρονών λειτουργεί αλλιώς το μυαλό σου» σημείωσε η ηθοποιός

Διαβάστε επίσης:

Σιλβέστερ Σταλόνε: Συνεχίζει το γυμναστήριο στα 79 του και αποθεώνεται! (Video)

Δήμητρα Ματσούκα: Γενέθλια επί σκηνής για την ηθοποιό – «Με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου» (Video)

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)