ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 11:42
19.01.2026 09:18

Δήμητρα Ματσούκα: Γενέθλια επί σκηνής για την ηθοποιό – «Με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου» (Video)

19.01.2026 09:18
Τα γενέθλιά της στο θέατρο Embassy γιόρτασε η Δήμητρα Ματσούκα, με την ηθοποιό να σβήνει την τα κεράκια της τούρτας της επί σκηνής ύστερα από ένα μικρό πάρτι – έκπληξη που της ετοίμασαν οι συναργάτες της.

«Δεν παίρνω δώρα στα γενέθλιά μου, μόνο η αδελφή μου η Μαρία με θυμάται. Και ο άντρας μου μού κάνει δώρα, δεν έχω παράπονο, αλλά η Μαρία τα κάνει πριν από όλους και για όλους καλά»,απάντησε σε σχετική ερώτηση των ρεπόρτερς και πρόσθεσε:

«Έχω ξεκινήσει καθημερινό βάδισμα, 40 λεπτά, από το Κολωνάκι στο Παγκράτι και πίσω. Τώρα με αυτόν τον καιρό το έχω αφήσει λίγο, αλλά σύντομα θα επιστρέψω στις θάλασσες. Με αγχώνει λίγο το πέρασμα του χρόνου. Αν δεν με άγχωνε, θα έκανα όλα αυτά με το περπάτημα και τα γυμναστήρια; Και παλιότερα γυμναζόμουν αλλά ανά διαστήματα».

