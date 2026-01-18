Δημήτρης Σταρόβας: «Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο, μάζευαν υπογραφές να μας διώξουν»

Για τις πληγές των παιδικών του χρόνων και για τον βιολογικό του πατέρα, που εξαφανίστηκε όταν έμεινε έγκυος η μητέρα του, μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

Ο καλλιτέχνης γύρισε πίσω στον χρόνο και περιέγραψε τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας μόνο με τη μητέρα του, το κοινωνικό στίγμα που κουβαλούσαν και τη δύναμη που εκείνη επέδειξε για να τον προστατεύσει.

«Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήτανε επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου», είπε συγκινημένος.

Στη συνέχεια, είπε πως η μητέρα του αναγκάστηκε να πάρει καθοριστικές αποφάσεις για να τον προστατεύσει, σε μια εποχή που το κοινωνικό στίγμα μπορούσε να καθορίσει ολόκληρες ζωές. «Με μεγάλωσε μόνη της και… όταν ήμουνα εννιά – δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Είμαστε οι π@@@@@… με το εξώγαμο, μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν».

Παρά τις δυσκολίες, ο Δημήτρης Σταρόβας θυμήθηκε με τρυφερότητα ότι η μουσική υπήρχε από νωρίς στη ζωή του, σα μια φυσική ανάγκη έκφρασης. «Πάντα ήμουνα ανήσυχος. Τραγουδούσα, στα πάρτι, στα γλέντια τα οικογενειακά. Είχα τα ξαδέρφια μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου και μου βάζανε κασέτες. Έτσι ξεκίνησα», εξήγησε.

Αναφερόμενος στην κιθάρα, έκανε λόγο σε μια «μαγική» εμπειρία που καθόρισε την πορεία του.

«Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με τη γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στη μία χορδή σκάλιζα… Μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου “θέλω να μου πάρεις μία κιθάρα”. Και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντήρια, ψυγεία, είχε και μια κιθάρα… τριακόσιες πενήντα δραχμές. Μου πήρε μια ακουστική. Και, ένας γείτονας, που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρντα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα -εγώ έπαιζα σε μία χορδή και μάλιστα απορούσα, γιατί δεν έχει διάρκεια η νότα. Και παίζει ένα Λα μινόρε, στην απόσταση που είμαστε τώρα, και άκουσα πολυφωνία και… μαγεύτηκα. Λέω “αυτό είναι”», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

Δέσποινα Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας» – Το σχόλιο Κατσαρίδη

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σύντροφό σου, δεν μπορεί να καθορίσει αν είσαι καλός γονιός ή όχι»