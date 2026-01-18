Δέσποινα Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας» – Το σχόλιο Κατσαρίδη

Την ατάκα του Δημήτρη Παπανώτα, πως στο Πρωινό, «υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη», σχολίασε η Δέσποινα Καμπούρη με ανάρτησή της στο Instagram.

«Είναι μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Δημήτρης Παπανώτας», έγραψε. Την ανάρτηση αναδημοσίευσε ο Πάνος Κατσαρίδης στον λογαριασμό του, σημειώνοντας: «Ξεκάθαρα»!

«Υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη στην εκπομπή. Είναι η Δέσποινα Καμπούρη. Έκανε μια δήλωση για την Παπίλα και του την έπεσαν. Τι νομίζεις Πάνο μου ότι είναι απλό, κάνω ένα σχόλιο μαγκιά και μετά δεν θα έχω να αντιμετωπίσω τίποτα; Είναι ευθυνόφοβος! Ποιος είδε τον Κατσαρίδη και είπε “σε περιμέναμε χρόνια, που ήσουν;”», ανέφερε o Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σύντροφό σου, δεν μπορεί να καθορίσει αν είσαι καλός γονιός ή όχι»

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του που περίμενε στο κρύο (Video)

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)