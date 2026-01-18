search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 16:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 15:22

Δέσποινα Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας» – Το σχόλιο Κατσαρίδη

18.01.2026 15:22
papanwtas_kabouri

Την ατάκα του Δημήτρη Παπανώτα, πως στο Πρωινό, «υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη», σχολίασε η Δέσποινα Καμπούρη με ανάρτησή της στο Instagram.

«Είναι μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Δημήτρης Παπανώτας», έγραψε. Την ανάρτηση αναδημοσίευσε ο Πάνος Κατσαρίδης στον λογαριασμό του, σημειώνοντας: «Ξεκάθαρα»!

«Υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη στην εκπομπή. Είναι η Δέσποινα Καμπούρη. Έκανε μια δήλωση για την Παπίλα και του την έπεσαν. Τι νομίζεις Πάνο μου ότι είναι απλό, κάνω ένα σχόλιο μαγκιά και μετά δεν θα έχω να αντιμετωπίσω τίποτα; Είναι ευθυνόφοβος! Ποιος είδε τον Κατσαρίδη και είπε “σε περιμέναμε χρόνια, που ήσουν;”», ανέφερε o Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σύντροφό σου, δεν μπορεί να καθορίσει αν είσαι καλός γονιός ή όχι»

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του που περίμενε στο κρύο (Video)

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germanoi-stratiotikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

ikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

nikos-xristodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Χωρίς καταβολή ποσού η πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

logariasmos_revma_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις Συμπληγάδες των Βρυξελλών το κυβερνητικό σχέδιο για το ρεύμα

exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Σάρωσαν» ξωκκλήσια και ποιμνιοστάσια, στη «μάχη» και μοτοσικλετιστές – Τι δηλώνει η μητέρα του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 16:15
germanoi-stratiotikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

ikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

nikos-xristodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Χωρίς καταβολή ποσού η πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

1 / 3