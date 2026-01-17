Παπανώτας για Λιάγκα: Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ (Videos)

Για τη Μαρία Σολωμού, τον Γιώργο Λιάγκα, την Μπέττυ Μαγγίρα αλλά και τον Πάνο Κατσαρίδη μίλησε ο Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Δεν με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις της Μαρίας Σολωμού. Όταν σοβαρευτεί, τότε μπορούμε να συζητήσουμε γι’ αυτή», ανέφερε ο παρουσιαστής του Alpha για την ηθοποιό.

Σε ερώτηση για το αν συμφωνεί να παίζονται τα vidcast και τα postcast στην τηλεόραση, τόνισε: «Όταν ανοίγεις ένα vidcast και ακούς ότι ο 50αρης που δεν έχει παντρευτεί είναι προβληματικός, θα το ξαναδείς; Ότι όλοι οι 50αρης θέλουν να έχουν πιπίνια, αυτά είναι ανοησίες, είναι παλιακά. Πόσο χρονών είναι η Μαρία Σολωμού και λέει αυτά τα 60s; Αυτά τα έλεγε η μάνα μου».

«Ούτε εκεί δικαιούμαστε να σχολιάσουμε;»

Για τα σχόλια που έγιναν από τον Γιώργο Λιάγκα για όσα είπε για την Μπέττυ Μαγγίρα, ο Δημήτρης Παπανώτας δήλωσε: «Ή είναι γκάου ή αντιδεοντολογικό. Όλες αυτές που είναι μέρα νύχτα στα κομμωτήρια, θα μου πουν εμένα ότι μιλάμε για τρίχες; Σοβαρευτείτε για να μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν με νοιάζει η Μπέττυ Μαγγίρα, δεν την είδα. Οι φωτογραφίες που ανέβασα ήταν από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ούτε εκεί δικαιούμαστε να σχολιάσουμε;».

Ο Γιώργος Λιάγκας «είναι φίλος μου. Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ, εκεί είναι η διαφορά μας. Φαντάζομαι ότι από ευγένεια, εφόσον του έχω κάτσει εγώ για συνέντευξη, θα μου κάτσει κι εκείνος», είπε σε άλλο σημείο για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

«Υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη στο “Πρωινό”»

Αναφερόμενος στον Πάνο Κατσαρίδη, ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε: «Υπάρχει Κατσαριδότερος του Κατσαρίδη στην εκπομπή. Είναι η Δέσποινα Καμπούρη. Έκανε μια δήλωση για την Παπίλα και του την έπεσαν. Τι νομίζεις Πάνο μου ότι είναι απλό, κάνω ένα σχόλιο μαγκιά και μετά δεν θα έχω να αντιμετωπίσω τίποτα; Είναι ευθυνόφοβος! Ποιος είδε τον Κατσαρίδη και είπε “σε περιμέναμε χρόνια, που ήσουν;”».

Για τα σχόλια του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου ότι η Μαρία Αντωνά το παίζει σταρ, ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Είπαν τέτοιο πράγμα; Αν τους βάλουμε και τους τρεις δίπλα, πιο πολύ σταρ είναι η Αντωνά. Δηλαδή εγώ είμαι παλιάνθρωπος που είπα για τις τρίχες κι αυτοί είναι καλά παιδιά που εξευτέλισαν έναν άνθρωπος».

Σχολιάζοντας τέλος τη δήλωση της Άριας Καλύβα ότι οι απόψεις στο πάνελ του Λιάγκα είναι ανύπαρκτες, ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Ποτέ σε αυτήν την εκπομπή δεν έπαιζε ρόλο το πάνελ. Ο Λιάγκας είναι μονοφαγάς».

