search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 09:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 09:24

Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι;» (Video)

13.01.2026 09:24
papanotas-liagkas-new

Τη δική του απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολίασε την ανάρτηση που ο ίδιος έκανε για τη Μπέττυ Μαγγίρα.

Απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο κατά του συναδέλφου του, ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για αντιδεοντολογικές πρακτικές, επισημαίνοντας ότι η αίσθηση που έχει πάντα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο είναι λόγο της αυξημένης αυτοπεοποίθησής του.

«Είναι άσχημο να νιώθεις ότι σ’ έχουν στοχοποιήσει, πραγματικά το πιστεύει. Η Μαρία είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο κι ο Γιώργος το θεώρησε ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Δημήτρη Παπανώτα να παίρνει τον λόγο, αναφέροντας τα εξής:

«Το πιστεύει χρόνια τώρα, είναι στο πλαίσιο της αυξημένης αυτοπεποίθησης. Θέλω να πω στον κύριο Λιάγκα για τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική… τη δημοσιογραφική δεοντολογία χθες την τσατσάλιασες, Γιωργάκη μου. Κάθονται μία ώρα και μιλάνε για ένα σχόλιο που έκανα στο Instagram για μια φωτογραφία -που έχω απαγορεύσει να δημοσιεύονται αυτά- και την οποία φωτογραφία δεν έδειξαν ποτέ! Πείτε μου τώρα δημοσιογραφικά αυτό πώς στέκει; Να σχολιάζουμε μια εικόνα και δείχνουμε μία άλλη εικόνα, Γιωργάκη; Η αυξημένη αυτοπεποίθηση φταίει, σου το είπα και πριν. Ότι είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται με μένα. Πόσο έντιμο ήταν που έλεγε χθες για μένα ότι είπα τη Μαγγίρα “άπλυτη”; Δεν την είπα άπλυτη. Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι; Ε δεν γίνεται αυτό»

Διαβάστε επίσης:

Στέλιος Ρόκκος: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση, δεν θέλω να ξέρω» (Video)

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι θα ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί με τον Πολ Ντέινο μετά το «θάψιμο» του Ταραντίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bartholomeos kyrillos
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί συγκρούονται Μόσχα και Οικουμενικό Πατριαρχείο – Το παρασκήνιο πίσω από τις βαριές κατηγορίες κατά Βαρθολομαίου

He- Jiankui
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρ. Φρανκενστάιν» της Κίνας και τα νέα του πειράματα – Από τη φυλακή ξανά στα εργαστήρια

laura_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οι κινήσεις της 16χρονης πριν την εξαφάνιση – Πούλησε τα πράγματά της, έκλεισε τα social media – Το δεύτερο κινητό και ο μυστηριώδης άνδρας (videos)

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

karystianou_karahalios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίχως τέλος η σύγκρουση Καρυστιανού – Καραχάλιου: «Χρειάζεται ψυχιατρική εξέταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 09:48
bartholomeos kyrillos
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί συγκρούονται Μόσχα και Οικουμενικό Πατριαρχείο – Το παρασκήνιο πίσω από τις βαριές κατηγορίες κατά Βαρθολομαίου

He- Jiankui
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρ. Φρανκενστάιν» της Κίνας και τα νέα του πειράματα – Από τη φυλακή ξανά στα εργαστήρια

laura_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οι κινήσεις της 16χρονης πριν την εξαφάνιση – Πούλησε τα πράγματά της, έκλεισε τα social media – Το δεύτερο κινητό και ο μυστηριώδης άνδρας (videos)

1 / 3