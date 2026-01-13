Παπανώτας κατά Λιάγκα: «Κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι;» (Video)

Τη δική του απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολίασε την ανάρτηση που ο ίδιος έκανε για τη Μπέττυ Μαγγίρα.

Απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο κατά του συναδέλφου του, ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για αντιδεοντολογικές πρακτικές, επισημαίνοντας ότι η αίσθηση που έχει πάντα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο είναι λόγο της αυξημένης αυτοπεοποίθησής του.

«Είναι άσχημο να νιώθεις ότι σ’ έχουν στοχοποιήσει, πραγματικά το πιστεύει. Η Μαρία είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει ξαναβρεθεί στο στόχαστρο κι ο Γιώργος το θεώρησε ως χτύπημα κάτω από τη ζώνη», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Δημήτρη Παπανώτα να παίρνει τον λόγο, αναφέροντας τα εξής:

«Το πιστεύει χρόνια τώρα, είναι στο πλαίσιο της αυξημένης αυτοπεποίθησης. Θέλω να πω στον κύριο Λιάγκα για τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική… τη δημοσιογραφική δεοντολογία χθες την τσατσάλιασες, Γιωργάκη μου. Κάθονται μία ώρα και μιλάνε για ένα σχόλιο που έκανα στο Instagram για μια φωτογραφία -που έχω απαγορεύσει να δημοσιεύονται αυτά- και την οποία φωτογραφία δεν έδειξαν ποτέ! Πείτε μου τώρα δημοσιογραφικά αυτό πώς στέκει; Να σχολιάζουμε μια εικόνα και δείχνουμε μία άλλη εικόνα, Γιωργάκη; Η αυξημένη αυτοπεποίθηση φταίει, σου το είπα και πριν. Ότι είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι ασχολούνται με μένα. Πόσο έντιμο ήταν που έλεγε χθες για μένα ότι είπα τη Μαγγίρα “άπλυτη”; Δεν την είπα άπλυτη. Λες ένα ψέμα, κάνεις αντιδεοντολογική δημοσιογραφία και την ίδια στιγμή παραπονιέσαι; Ε δεν γίνεται αυτό»

