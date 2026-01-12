search
12.01.2026 20:21

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι θα ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί με τον Πολ Ντέινο μετά το «θάψιμο» του Ταραντίνο

clooney

Ένα μήνα αφότου ο Κουέντιν Ταραντίνο έγινε πρωτοσέλιδο για την κριτική του στους ηθοποιούς Πολ Ντέινο, Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διαχώρισε τη θέση του.

«Παρεμπιπτόντως, Πολ Ντέινο, Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με αυτούς τους ηθοποιούς. Τιμή μου», είπε ο Κλούνεϊ παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Τζέι Κέλι» στα βραβεία Movies for Grownups του AARP το Σάββατο. Περιέγραψε το «Τζέι Κέλι» ως «δημιουργημένο από ανθρώπους που αγαπούν τους ηθοποιούς – αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Άνθρωποι που γνωρίζω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου… στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηθοποιοί. Έχω μεγάλη συμπάθεια [για αυτούς] και δεν μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να είναι σκληροί».

«Ζούμε σε μια εποχή σκληρότητας», συνέχισε ο σταρ. «Δεν χρειάζεται να προσθέτουμε τίποτα σε αυτό».

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ταραντίνο έγινε πρωτοσέλιδο για μια σειρά από ισχυρισμούς εναντίον των Ντέινο, Γουίλσον και Λίλαρντ. Ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» αποκάλεσε τον Ντέινο «τον πιο αδύναμο γαμημένο ηθοποιό στο SAG», είπε ότι «δεν αντέχει» τον Γουίλσον και δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει ο Λίλαρντ. Το 2024, ο σκηνοθέτης εξαπέλυσε επίσης επίθεση στον Κλούνεϊ, ισχυριζόμενος ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν ήταν σταρ του κινηματογράφου. Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στην ταινία του Ρόμπερ Ροντρίγκεζ του 1996 «From Dusk Till Dawn».

«Ο Κουέντιν είπε κάποιες ανοησίες για μένα πρόσφατα, οπότε είμαι λίγο ενοχλημένος από αυτόν», δήλωσε ο Κλούνεϊ στο GQ. «Έδωσε κάποια συνέντευξη όπου κατονόμαζε αστέρες του κινηματογράφου και μιλούσε για τον [Μπραντ] και κάποιον άλλο, και μετά αυτός ο τύπος λέει, “Λοιπόν, τι γίνεται με τον Τζορτζ;” Λέει, δεν είναι σταρ του κινηματογράφου».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κλούνεϊ πρόσθεσε ότι ήταν μια «υπέροχη περίοδος ως νεαρός ηθοποιός», μια δήλωση που πιθανότατα υποστηρίζει σήμερα. Στα βραβεία Movies for Grownups, ο ηθοποιός αστειεύτηκε ότι «ο μόνος τρόπος για να κερδίσω οτιδήποτε είναι επειδή ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι πολύ νέος».

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Κλούνεϊ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ στην ταινία «Jay Kelly». «Το σενάριο είναι πανέμορφο», είπε. «Δεν μπορούσα να πιστέψω την τύχη μου που είχα την ευκαιρία να παίξω τον ρόλο». Σημείωσε επίσης ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη» που είχε να ξανασυναντηθεί με τη Λόρα Ντερν, με την οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στο «Grizzly II: Revenge», την πρώτη του ταινία. «Θα είναι δύο μεγάλα, δύσκολα χρόνια, αλλά θα τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί», κατέληξε.

Ο πρώην συμπρωταγωνιστής του Κλούνεϊ στο «ER», Νόα Γουάιλ, απένειμε στον ηθοποιό το βραβείο του. Ο Κλούνεϊ ανταπέδωσε την χάρη όταν ο Γουάιλ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Pitt» και αστειεύτηκε ότι το AARP θα έπρεπε να κάνει ένα τεύχος με τίτλο «ο πιο σέξι άντρας που ακόμα ζει». «Θα πρότεινα τον Νόα Γουάιλ ως τον πρώτο άντρα», είπε ο Κλούνεϊ. «Όταν μεγάλωνα, ήθελα να είμαι ο Νόα Γουάιλ».

