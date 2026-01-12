Μέμος Μπεγνής για αρνητικά σχόλια: «Eίναι θρασύδειλοι – Δεν πτοούμαι από ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο» (Video)

Για τα αρνητικά σχόλια που συχνά λαμβάνει όταν ο ίδιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημοσίως για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα που δέχεται είναι πολλές φορές υβριστικά, ακόμα και εκφοβιστικά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», ο ηθοποιός τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τον πτοούν, καθώς ανήκουν σε ανθρώπους «θρασύδειλους» που βρίσκονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Εντάξει, παίρνω τα μηνύματα. Και θετικά και αρνητικά, αλλά είναι ωραίο να είσαι ειλικρινείς και να λες τις απόψεις σου και να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Όχι ότι το κάνω για να μην την ακολουθήσω, απλά νιώθω σε κάποια πράγματα ότι είμαι τελείως αντίθετος με το είθισται. Οπότε, νιώθω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό. Από κει και πέρα, λόγω της ειλικρίνειας που είπες, είναι καλό κάποιος να είναι ειλικρινής έτσι ώστε ο απέναντι του να ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχει κόστος να λες τη γνώμη σου. Ναι, ναι έχει κόστος, γιατί όταν μιλάς διαφορετικά και η αγέλη έχει μάθει να ακούει αυτό που έχει μάθει να ακούει, το ψέμα συνήθως -γιατί πολύ ζούμε αρεσκόμενοι στο ψέμα- δεν είναι και το καλύτερο. Έχεις και αντιδράσεις αρκετά αρνητικές κάποιες φορές και υβριστικές. Κάποτε που είχα εκφραστεί υπέρ των μεταναστών και των οικογενειών των μεταναστών, ναι είχα και υβριστικά σχόλια από ανθρώπους που ψηφίζουν ακροδεξιά και τα λοιπά. Δεν με πτοεί όμως αυτό, γιατί υπήρξαν και απειλές που δεν είναι κούφιες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, οπότε δεν πτοούμαι από τέτοιους ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και δεν εμφανίζονται».

Διαβάστε επίσης:

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)