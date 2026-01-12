search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 14:44

Μέμος Μπεγνής για αρνητικά σχόλια: «Eίναι θρασύδειλοι – Δεν πτοούμαι από ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο» (Video)

12.01.2026 14:44
memos-begnis-new

Για τα αρνητικά σχόλια που συχνά λαμβάνει όταν ο ίδιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημοσίως για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα που δέχεται είναι πολλές φορές υβριστικά, ακόμα και εκφοβιστικά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», ο ηθοποιός τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τον πτοούν, καθώς ανήκουν σε ανθρώπους «θρασύδειλους» που βρίσκονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Εντάξει, παίρνω τα μηνύματα. Και θετικά και αρνητικά, αλλά είναι ωραίο να είσαι ειλικρινείς και να λες τις απόψεις σου και να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Όχι ότι το κάνω για να μην την ακολουθήσω, απλά νιώθω σε κάποια πράγματα ότι είμαι τελείως αντίθετος με το είθισται. Οπότε, νιώθω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό. Από κει και πέρα, λόγω της ειλικρίνειας που είπες, είναι καλό κάποιος να είναι ειλικρινής έτσι ώστε ο απέναντι του να ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχει κόστος να λες τη γνώμη σου. Ναι, ναι έχει κόστος, γιατί όταν μιλάς διαφορετικά και η αγέλη έχει μάθει να ακούει αυτό που έχει μάθει να ακούει, το ψέμα συνήθως -γιατί πολύ ζούμε αρεσκόμενοι στο ψέμα- δεν είναι και το καλύτερο. Έχεις και αντιδράσεις αρκετά αρνητικές κάποιες φορές και υβριστικές. Κάποτε που είχα εκφραστεί υπέρ των μεταναστών και των οικογενειών των μεταναστών, ναι είχα και υβριστικά σχόλια από ανθρώπους που ψηφίζουν ακροδεξιά και τα λοιπά. Δεν με πτοεί όμως αυτό, γιατί υπήρξαν και απειλές που δεν είναι κούφιες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, οπότε δεν πτοούμαι από τέτοιους ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και δεν εμφανίζονται».

Διαβάστε επίσης:

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις, οι «viral» γκριμάτσες του ΝτιΚάπριο και το φιλί του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ (Video)

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis sanchez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

jerzy- iwanow-szajnowicz_1201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γεώργιος Ιβάνωφ: Ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (videos)

ispania-katasxesi-kokainis
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κατέσχεσαν 10 τόνους κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Ποσότητα «ρεκόρ» (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και το τέλος του ΝΑΤΟ

argyri-2
MEDIA

Στο Naftemporiki TV η Ιρένα Αργύρη – Δύο μήνες ύστερα την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:46
mitsotakis sanchez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

jerzy- iwanow-szajnowicz_1201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γεώργιος Ιβάνωφ: Ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (videos)

ispania-katasxesi-kokainis
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κατέσχεσαν 10 τόνους κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Ποσότητα «ρεκόρ» (Video)

1 / 3