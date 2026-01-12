Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία -όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα– αναρρώνει πλέον σπίτι της, έπειτα από αναπνευστικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στο «Πρωινό», η ηθοποιός είναι καλά στην υγεία της, ενώ πρόκειται να γιορτάσει το αίσιο τέλος αυτής της περιπέτειας της υγείας της με μια έξοδό της με φίλους της.

«Είναι πολύ καλά, πήρε εξιτήριο και είναι αισιόδοξη. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει, να γίνει τελείως καλά και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε. Ήρθαν και την είδαν πολλοί φίλο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τις προηγούμενες ημέρες, η φίλη της ηθοποιού είχε ενημερώσει ότι μία αδιαθεσία οδήγησε τη Ζωζώ Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο. Όπως είχε πει η Σταυρίνα Ευστρατιάδου η αδιαθεσία αυτή ξεκίνησε, ενώ βρισκόταν με φίλους στο σπίτι της.

«Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν διάφοροι φίλοι στο σπίτι της, όπως και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, της μέτρησα το οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της και μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της. Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει» είχε πει.

