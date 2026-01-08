search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

08.01.2026 11:14

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη (Video)

08.01.2026 11:14
zozo-sapoyntzaki-new

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, αντιμετωπίζοντας μια ιογενή λοίμωξη η οποία είναι σε αποδρομή. Η ηθοποιός νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο, ενώ αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο.

Όπως αναφέρθηκε στο Πρωινό, η σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου νοσηλεύεται από την Κυριακή, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με φίλους. Καθώς έπεσε το οξυγόνο της στο 82, ο θεράπων ιατρός της, συμβούλεψε τους οικείους της να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπως κι έγινε.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και παραμένει. Όλα είναι καλά με την υγεία της επισήμανε η φίλη και συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστριατιάδου μιλώντας στην εκπομπή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε σενάρια που συνδέουν το πρόσφατο περιστατικό με το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί πριν από δύο χρόνια, με τη Σταυρίνα Ευστριατιάδου να διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση.

Γιώργος Λιάγκας: Επέστρεψε στο Πρωινό μετά το ατύχημα – «Χτύπησα στη σπονδυλική στήλη» (Video)

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

