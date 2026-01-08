Γιώργος Λιάγκας: Επέστρεψε στο Πρωινό μετά το ατύχημα – «Χτύπησα στη σπονδυλική στήλη» (Video)

Στα τηλεοπτικά του καθήκοντα επέστρεψε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, μετά τη χθεσινή του απουσία από το πλατό.

Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ενώ ευχαρίστησε για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δέχτηκε.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά. Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία» είπε ο Γιώργος Λιάγκας κατά την έναρξη της εκπομπής.

