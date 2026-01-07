Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου δήλωσε ότι απολύθηκε από μια ταινία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης για το διαζύγιό της από τον Κρις Μάρτιν το 2014.

Μιλώντας στο podcast της Έιμι Πόλερ, Good Hang, η Πάλτροου κατηγόρησε τα αρνητικά δημοσιεύματα γύρω από τον χωρισμό – τον οποίο το ζευγάρι ονόμασε «συνειδητή αποσύνδεση» στην ανακοίνωσή τους – για την απώλεια ενός ρόλου που είχε προγραμματιστεί να παίξει λίγο αργότερα.

«Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνω μια ταινία σε κάποιο σημείο, και ήταν αμέσως μετά τη συνειδητή αποσύνδεση με τον Κρις, και υπήρχαν πολλά σκληρά πράγματα στον Τύπο», είπε η Πάλτροου. «Νομίζω ότι ο διανομέας είπε, “Αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για να το αγγίξω”».

Η Πάλτροου συμφώνησε στη συνέχεια με την υπόδειξη της Πόλερ ότι η σκέψη της κινηματογραφικής εταιρείας ήταν «δεν χρειαζόμαστε τον αρνητισμό».

«Ήταν υπέροχο!» συνέχισε η Πάλτροου. «Επειδή έπαιρνα διαζύγιο με απέλυσαν. Ήταν τόσο φοβερό.»

Η Πάλτροου και ο frontman των Coldplay ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2014, μετά από 11 χρόνια γάμου, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Goop, με τίτλο «Συνειδητή Αποσύνδεση», εξηγώντας ότι «πάντα διατηρούσαμε τη σχέση μας ιδιωτικά και ελπίζουμε ότι καθώς συνειδητά αποσυνδεόμαστε και είμαστε από κοινού γονείς, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Η φράση χλευάστηκε ευρέως εκείνη την εποχή, αλλά η Πάλτροου είπε στη Πόλερ ότι πιστεύει ότι ήταν η προσοχή στην προσέγγιση της ίδιας και του Μάρτιν στο διαζύγιο που ήταν πραγματικά η αιτία της αντίδρασης.

«Ας πούμε ότι είχατε ένα πολύ άσχημο διαζύγιο ή ότι οι γονείς σας είχαν ένα πολύ άσχημο διαζύγιο», είπε η Πάλτροου. «Και μετά ακούς αυτή την ιδέα ότι, δεν χρειάζεται να γίνεται έτσι. Νομίζω ότι η έμμεση μάθηση είναι σαν, “Ω, γαμώτο. Λένε ότι έκανα κάτι λάθος”».

Συνέχισε, «Αυτό μου φαίνεται λογικό, σαν, “Ωχ όχι, μήπως το συμπέρασμα είναι ότι κάνω λάθος σε κάτι;”. Οπότε καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο προσωπικό για τους ανθρώπους».

Η Πάλτροου τώρα προωθεί το Marty Supreme, στο οποίο υποδύεται μια σταρ που ξεθωριάζει και έχει μια σχέση με τον απατεώνα του πινγκ πονγκ. Ο ρόλος σηματοδοτεί την επιστροφή της στον κινηματογράφο μετά από ένα διάλειμμα 10 ετών, κατά το οποίο έκανε μόνο μικρές εμφανίσεις σε ταινίες της Marvel.

Γράφοντας στη Vogue το 2022, η Πάλτροου αναλογίστηκε τα επακόλουθα της δήλωσης χωρισμού της λέγοντας ότι εξεπλάγη από την έντασή της.

«Η έκπληξη του κοινού έδωσε γρήγορα τη θέση της στην οργή και τον χλευασμό. Ένας παράξενος συνδυασμός κοροϊδίας και θυμού που δεν είχα ξαναδεί. Ήμουν ήδη αρκετά εξαντλημένη από μια δύσκολη χρονιά», έγραψε. «Ειλικρινά, η ένταση της αντίδρασης με έκανε να θάψω το κεφάλι μου στην άμμο βαθύτερα από ποτέ στην πολύ δημόσια ζωή μου».

Την επόμενη χρονιά, σε μια ερώτηση στο Instagram το 2023, η ηθοποιός επανέλαβε τη φράση και είπε ότι ήταν περήφανη που υποστήριζε μια θετική και συμπονετική προσέγγιση στον χωρισμό.

«Με κάνει να νιώθω πολύ περήφανη όταν οι άνθρωποι έρχονται σε μένα στους δρόμους και λένε: “Σας ευχαριστώ που εισαγάγατε αυτή την έννοια επειδή έχω γίνει καλή φίλη με τον πρώην μου”», είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέραμε να παίξουμε ένα μικρό ρόλο σε αυτή την πολιτισμική αλλαγή».

