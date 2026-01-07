Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους

Το διαζύγιό τους οριστικοποίησαν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου.

Δικαστής του Τενεσί εξέδωσε την Τρίτη (6-1) απόφαση με την οποία λύεται κι επισήμως ο γάμος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή της country μουσικής.

Η δικαστής Στέφανι Τζ. Γουίλιαμς ανέφερε στο σχετικό δικαστικό έγγραφο ότι οι συμφωνίες του ζευγαριού αναφορικά με τον διαχωρισμό της περιουσίας και την επιμέλεια των παιδιών τους κρίνονται επαρκείς και, ως εκ τούτου, ενέκρινε το διαζύγιο.

«Υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών που καθιστούν τη συνέχιση του γάμου μη πρακτική και αδύνατη» αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο έγγραφο, με τη Νικόλ Κίντμαν, αλλά και τον Κιθ Έρμπαν να έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμά τους να παραστούν στη σχετική ακροαματική διαδικασία.

That was fast … Nicole Kidman and Keith Urban are officially single in the eyes of the law … because their divorce has been finalized.



Read more: https://t.co/LyEufaSwLs pic.twitter.com/vQLPjUsAQa — TMZ (@TMZ) January 7, 2026

Σημειώνεται ότι η Νικόλ Κίντμαν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο. Αν και η είδηση προκάλεσε έκπληξη, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η διαδικασία είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, καθώς όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούσαν στην περιουσία και την επιμέλεια είχαν συμφωνηθεί και υπογραφεί την ίδια ημέρα της κατάθεσης της αίτησης.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο κόρες μαζί, με το πρώην ζευγάρι να επικαλείται στην αίτηση διαζυγίου «συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές». Σύμφωνα με το έγγραφο που υπέγραψαν, η Κίντμαν θα έχει την κύρια επιμέλεια και τα παιδιά θα μένουν μαζί της, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να ζουν στο Νάσβιλ, όπου μεγάλωσαν. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλλει διατροφή και ότι η κοινή τους περιουσία θα μοιραστεί σε γενικές γραμμές ισότιμα.

Η ηθοποιός και ο μουσικός γνωρίστηκαν στο Λος Άντζελες το 2005 και παντρεύτηκαν στο Σίδνεϊ τον επόμενο χρόνο. Ο γάμος ήταν ο πρώτος για τον Κιθ Έρμπαν και ο δεύτερος για τη Νικόλ Κίντμαν, η οποία είχε παντρευτεί τον Τομ Κρουζ το 1990, με τον οποίο χώρισε το 2001. Από εκείνον τον γάμο, η ηθοποιός έχει αποκτήσει, μάλιστα, δύο ακόμη παιδιά.

