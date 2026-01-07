search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 15:13
07.01.2026 12:14

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

07.01.2026 12:14
Την πρώτη ζωντανή εκπομπή του για το 2026 πραγματοποίησε το Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καλωσορίζει τους τηλεθεατές στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην αναπάνταχη είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απρόσμενη αυτή απώλεια, ενώ αμέσως μετά, θέλησε να τιμήσει το έθιμο της Πρωτοχρονιάς και να σπάσει το ρόδι στο πλατό.

Ωστόσο, αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, καθώς το ρόδι αντί για το πάτωμα, κατέληξε στη βασιλόπιτα, ανοίγοντας μια μεγάλη τρύπα στο γλυκό.

Αφού ξέσπασαν σε γέλια με το απρόοπτο, η παρουσιάστρια βρήκε τον… στόχο με τη δεύτερη προσπάθεια!

