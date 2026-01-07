search
07.01.2026 18:50

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

07.01.2026 18:50
liagkas-new

Εκτός της εκπομπής «Πρωινό» παρέμεινε σήμερα, Τετάρτη 7/1, ο Γιώργος Λιάγκας, με τους συνεργάτες του να ενημερώνουν το τηλεοπτικό κοινό ότι ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ένα «όχι πολύ σοβαρό» θέμα υγείας.

Σε ανάρτησή του αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους και τους ενημέρωσε πως ένα ατύχημα τον οδήγησε στο νοσοκομείο.  

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο.

Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στο σχετικό post του.

