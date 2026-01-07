search
LIFESTYLE

07.01.2026 15:02

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου» (Video)

07.01.2026 15:02
Για το κεφάλαιο της μητρότητας μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, εξηγώντας πως η ίδια ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να αποκτήσει παιδί, καθώς ήταν πάντοτε αφοσιωμένη στη δουλειά της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η ηθοποιός τόνισε πως ο γιος της αδερφής της έχει καλύψει αυτό το κενό, φέρνοντας στην οικογένεια τη χαρά ενός παιδιού που μεγαλώνει.

«Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα κάνει παιδί. Πολλές φορές τα πράγματα αυτά είναι θέμα τύχης. Πάντως, έτσι όπως είμαι, είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Το ανιψάκι μου έχει καλύψει αυτό του να υπάρχει ένα παιδί στην οικογένειά μας, τη χαρά να το βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε κυρίως η δουλειά μου. Αυτό καθορίζει τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου. Είμαι πιο πολύ άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η δουλειά του» είπε.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η Δήμητρα Ματσούκα εξήγησε ότι ο λόγος που μίλησε ήταν για να αποκαταστήσει η ίδια την αλήθεια.

«Όταν έγινε η σύλληψή μου, μίλησα στις κάμερες γιατί συνέπεσε με μια προγραμματισμένη παράσταση που είχαμε με το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και ήταν μαζεμένες όλες οι κάμερες εκεί, αλλιώς ίσως και να μην μιλούσα. Ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για αυτό, άσχετα αν αναγκάστηκα να το κάνω. Οι παραβάσεις είναι συχνές και όλα αυτά μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Καλό είναι να προσέχουμε» σημείωσε μεταξύ άλλων.

