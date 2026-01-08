search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 09:02

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

08.01.2026 09:02
oikonomakou-tserela-new

Για την καθημερινότητά της, τη δουλειά της και φυσικά, τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού.

Αναφερόμενη στα σχόλια που συχνά λαμβάνει για το γεγονός ότι έχει επιλέξει να εκθέτει δημοσίως την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός επισημαίνει ότι τιμά τον σύντροφό της και επομένως, δεν θα έμπαινε ποτέ σε διαδικασία να τον κρύψει.

«Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν του αξίζει κιόλας να τον κρύψω. Να τον κρύψω; Καθόλου. Δεν θα του το έκανα ποτέ. Τον τιμώ, τον σέβομαι και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, όπως με έχει κι αυτός. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον κάνω να αισθανθεί ότι ντρέπομαι. Γιατί δεν ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανη» τόνισε.

Σχετικά με τα «κολλήματα» της καθημερινότητας, παραδέχτηκε: «Έχω μια βελτιωμένη έκδοση OCD πια. Με τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλειά και κάπως τα έχω καταφέρει να μην μου δημιουργεί εμπόδιο. Θα δω το κάδρο το στραβό. Το λάθος το βλέπω κατευθείαν. Και δεν μπορώ να πάρω το μάτι μου από αυτό. Με το που φτάσω στο δωμάτιο, θα ανοίξω τη βαλίτσα, θα τα τακτοποιήσω όλα και μετά θα απολαύσω τις διακοπές. Δεν μπορώ να ’χω τη βαλίτσα εκεί και να παίρνω ένα-ένα».

Διαβάστε επίσης:

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

papadakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση: Γιατί η Καρυστιανού επιτέθηκε στον Τσίπρα

tzima-varoyfakis-new
MEDIA

Ράνια Τζίμα για Γιάνη Βαρουφάκη: «Βλέπω μεγάλη ελαφρότητα, περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία» (Video)

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Tραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες για το κλίμα – UNESCO και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανάμεσά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:54
el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

papadakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση: Γιατί η Καρυστιανού επιτέθηκε στον Τσίπρα

1 / 3