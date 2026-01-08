Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

Για την καθημερινότητά της, τη δουλειά της και φυσικά, τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού.

Αναφερόμενη στα σχόλια που συχνά λαμβάνει για το γεγονός ότι έχει επιλέξει να εκθέτει δημοσίως την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός επισημαίνει ότι τιμά τον σύντροφό της και επομένως, δεν θα έμπαινε ποτέ σε διαδικασία να τον κρύψει.

«Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν του αξίζει κιόλας να τον κρύψω. Να τον κρύψω; Καθόλου. Δεν θα του το έκανα ποτέ. Τον τιμώ, τον σέβομαι και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, όπως με έχει κι αυτός. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον κάνω να αισθανθεί ότι ντρέπομαι. Γιατί δεν ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανη» τόνισε.

Σχετικά με τα «κολλήματα» της καθημερινότητας, παραδέχτηκε: «Έχω μια βελτιωμένη έκδοση OCD πια. Με τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλειά και κάπως τα έχω καταφέρει να μην μου δημιουργεί εμπόδιο. Θα δω το κάδρο το στραβό. Το λάθος το βλέπω κατευθείαν. Και δεν μπορώ να πάρω το μάτι μου από αυτό. Με το που φτάσω στο δωμάτιο, θα ανοίξω τη βαλίτσα, θα τα τακτοποιήσω όλα και μετά θα απολαύσω τις διακοπές. Δεν μπορώ να ’χω τη βαλίτσα εκεί και να παίρνω ένα-ένα».

