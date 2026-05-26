Νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Τομ Χανκς (photos/video)

Από το History Channel ανήμερα του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης στις ΗΠΑ (τη Δευτέρα) μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «World War II with Tom Hanks» το οποίο επιδιώκει να καλύψει ολόκληρη την παγκόσμια σύγκρουση, από την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939 έως την παράδοση της Ιαπωνίας, στις 15 Αυγούστου 1945.

Και δεν μπορούσε να μην προξενήσει αίσθηση. Κυρίως διότι το όνομα του ηθοποιού εμφανίζεται και στον τίτλο της σειράς ντοκιμαντερ 20 επεισοδίων. Είναι λες και έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με εκείνη την χρονική περίοδο που συγκλόνισε τον κόσμο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αφότου η ταινία «Η Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» αναδιαμόρφωσε την προσέγγιση του Χόλιγουντ στις σύγχρονες πολεμικές ταινίες -και την κατανόηση του κοινού για την Ημέρα απόβασης στη Νορμανδία- ο Τομ Χανκς συνεχίζει να επιστρέφει στη σύγκρουση που καθόρισε τη γενιά του πατέρα του.

Ο Χανκς ήταν 41 ετών όταν γύρισε το δράμα του 1998 σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, το οποίο ακολουθεί τον Λοχαγό του Αμερικανικού Στρατού Τζον Μίλερ καθώς οδηγεί την ομάδα των Ρέιντζερς του στις αιματηρές παραλίες της Νορμανδίας για να βρει έναν αλεξιπτωτιστή του οποίου τα τρία αδέρφια έχουν σκοτωθεί σε μάχη και να τον παραδώσει με ασφάλεια στο σπίτι του. Στα 69 του πλέον, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης εξακολουθεί να έχει ανθρώπους που τον πλησιάζουν για να μοιραστούν πώς η ταινία άλλαξε τη ζωή τους.

«Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που έχουν πει, “Πήγα στη [Ναυτική Ακαδημία στην] Αννάπολη λόγω της Διάσωσης του Στρατιώτη Ράιαν ” ή “Εντάχθηκα στην Δύναμη Δέλτα λόγω της Διάσωσης του Στρατιώτη Ράιαν”», λέει ο Χανκς. Η ταινία άνοιξε επίσης το δρόμο για άλλες επιτυχημένες συνεργασίες του Χανκς και του Σπίλμπεργκ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων μίνι σειρών «Band of Brothers» (2001), «The Pacific» (2010) και Masters of the Air» (2024).

Σήμερα, ανάμεσα στον ρόλο του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος -με τις διθυραμβικές κριτικές- του Τζορτζ Σόντερς «Ο Λίνκολν στο Μπάρντο», τη φωνή του Γούντι στο «Toy Story 5» και στην ανάπτυξη της μη κερδοσκοπικής μάρκας καφέ του «Hanks for our Troops», η οποία υποστηρίζει βετεράνους και τις οικογένειές τους, ο Χανκς συνεχίζει να επιστρέφει σε ιστορίες για την… Μεγαλύτερη Γενιά.

Η νέα σειρά, σε συμπαραγωγή του καναλιού History Channel με το Εθνικό Μουσείο Β’ Παγκοσμίου Πολέμου των ΗΠΑ, προσεγγίζει την πιο φονική σύγκρουση στη σύγχρονη ιστορία με ένα ευρύ πρίσμα. Κάθε ωριαίο επεισόδιο επανεξετάζει μια διαφορετική πτυχή του πολέμου με την ανθρώπινη αφήγηση του Χανκς, το αρχειακό υλικό και τα σχόλια των ειδικών. Σκεφτείτε -όσοι την έχετε δεί- τη βρετανική σειρά ντοκιμαντέρ του Λόρενς Ολίβιε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, «The World At War», διασκευασμένη για τον 21ο αιώνα.

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time και την Κέιτι Σάντερς εξηγεί τι τον κινητοποιεί ώστε κατά καιρούς να επιστρέφει στον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Είναι ένα παράδειγμα πιθανώς 600.000 από τις σπουδαιότερες ιστορίες που έχουν ειπωθεί ποτέ. Ο Στίβεν [σ.σ. Σπίλμπεργκ] και εγώ εξετάσαμε τα θέματα και τις στιγμές με τις σειρές “Band of Brothers” και το “The Pacific” του HBO. Με την “Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν” , ήταν τόσο απτό, και είχαμε τόσους πολλούς από τους επιζώντες. Τώρα είναι πιο σημαντικό για όλη αυτή τη δουλειά, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σειράς του HISTORY Channel, να μιλήσουμε για το εξής: Πώς αυτό αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά μας σήμερα;

Δεν μιλάμε για τον “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” ή το “Game of Thrones” ή το σύμπαν του “Star Wars”. Μιλάμε για αυτό που, στην ουσία, είναι σάρκα και αίμα και για τη στασιμότητα που επιβλήθηκε σε μια ολόκληρη γενιά —και όχι μόνο— για χρόνια, ζητώντας της να πει: “Βάλτε το παρόν σε αναμονή. Το μέλλον σας δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ηθικό καθήκον”. Από τότε, τα πράγματα δεν είναι πια τα ίδια».

Στην απορία πόσο μπορεί να αφορά τους σημερινούς νέους-μαθητές στις ΗΠΑ και τι μπορεί να αποκομίσουν ως τηλεθεατές από το ντοκιμαντέρ ο Χανκς χωρις περιστροφές απαντά και κατά κάποιο τρόπο σοκάρει. «Το να λέει ο κόσμος: “Δεν ξέραμε πραγματικά ότι οι γείτονές μας συλλαμβάνονταν και απελάνονταν”, είναι σαν να λέγαμε σήμερα: “Δεν βλέπω πραγματικά κανένα σημάδι αστεγίας στην Αμερική”. Όχι. Είναι προφανές. Και συμβαίνει. Και δεν είναι ευχάριστο. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι το 2026 σε κάτι τέτοιο που συμβαίνει. Διαφορετικά, κοιτάξτε τι μπορεί να ξαναδημιουργήσουμε…

Αν επρόκειτο να προτείνω ένα μόνο βιβλίο που θα ήταν η σύνοψη της σειράς ντοκιμαντέρ, αυτό θα ήταν το “The Good War” του Στάντς Τέρκελ. Είναι μια προφορική ιστορία για το πώς οι άνθρωποι το ξεπέρασαν. Κάποια από αυτά θα σας καταπλήξουν. Και σε άλλα μέρη συζητούν με κοινό πεδίο την αναζήτηση των πραγματικά βασικών ανέσεων, “γιατί μου αρέσει να ξυπνάω το πρωί σε ένα στεγνό κρεβάτι και να πίνω ένα ωραίο φλιτζάνι καφέ πριν ξεκινήσω. Και ήταν αυτό δυνατό το 1942 στο Γκουανταλκανάλ; Όχι. Ας διαβάσουμε λοιπόν γι’ αυτό”».

Το ντοκιμαντέρ ήδη από την πρεμιέρα έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις από ανθρώπους των ΜΜΕ. Το χαρακτηρίζουν εξαιρετικό. Οι παραγωγοί του πρέπει να έψαξαν εξονυχιστικά τα αρχεία όλου του κόσμου για να αφηγηθούν την ιστορία μιας καταστροφικής σύρραξης που είχε ως αποτέλεσμα περίπου 65 εκατομμύρια θανάτους (σύμφωνα με τον Χανκς), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι.

Πίσω στη συνέντευξη του περιοδικού ο Χάνκς παίρνει θέση στο ερώτημα «πως εκφράζεται η γενναιότητα στις μέρες μας». «Το καλύτερο έδαφος για την τυραννία είναι η αδιαφορία, και κάθε μέρα έχουμε την επιλογή να κάνουμε κάτι ή όχι, με βάση αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Για μερικούς από εμάς, αυτό σημαίνει να βγαίνουμε στους δρόμους, να υψώνουμε τη γροθιά μας και να λέμε: “Όχι όσο είμαι εγώ εδώ”. Για άλλους, σημαίνει να δίνουμε χρήματα σε όσους δίνουν τον καλό αγώνα. Για πολλούς άλλους από εμάς, σημαίνει απλώς να μην αγνοούμε ό,τι συμβαίνει και να συνεχίζουμε να αφηγούμαστε τις ιστορίες που έχουν σημασία».

Διαβάστε επίσης:

Τηλεπαιχνίδι και σόου είχαν τις καλύτερες τηλεθεάσεις το Σάββατο και την Κυριακή (23,24/5)

Alpha και Mega μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (23,24/5)

«Σάντουιτς» τηλεθέασης με «Σόι σου» και «Αθώους» την Παρασκευή (22/5)