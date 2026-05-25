Alpha και Mega μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (23,24/5)

Βαρόμετρο για τη σαββατιάτικη πρωτιά του Alpha αποτέλεσε σε κάποιο βαθμό η μετάδοση της κλασικής ηθογραφικής κωμωδίας «Τα κίτρινα γάντια» του Αλέκου Σακελλάριου, σε σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.

Το Mega διατήρησε τα κεκτημένα του χάρη κυρίως στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης «Αγάπη μόνο». Ωστόσο, και τα δύο πρωταγωνιστικά κανάλια στην κούρσα τηλεθέασης εμφάνισαν απώλειες στις επιδόσεις τους.

Ο ΣΚΑΪ εμφάνισε σταθερότητα με επίδοση ίδια με αυτή την Παρασκευής, εντυπωσιακή άνοδο -δύο ποσοστιαίων μονάδων- κατάφερε το Open σαββατιάτικα, και αύξηση επίσης -πολύ κοντά στο 5.5%- κατάφερε η ΕΡΤ1.

Την Κυριακή η απευθείας μετάδοση με τα επινίκια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου του μπούσταρε την επίδοση του Mega και αποτέλεσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη διάρκεια της ημέρας.

Σχεδόν ισοδύναμοι ήταν Alpha και ΑΝΤ1, ενώ υψηλή επίδοση για τα δεδομένα του κατέγραψε το ΕΡΤNews, από το οποίο μεταδόθηκαν τα τελευταία δευτερόλεπτα μέσω του ραδιοσταθμού ΕΡΑ ΣΠΟΡ και ό,τι επακολούθησε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Η ΕΡΤ2Σπορ εκείνη την ώρα μετέδιδε ξένη ταινία και αγώνα πόλο σε επανάληψη. Το πρωί είχε την καλύτερη επίδοση χάρη στην απευθείας μετάδοση της κυριακάτικης θείας λειτουργίας.

