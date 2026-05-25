ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:18
Alpha και Mega μοιράστηκαν την πρωτιά στην τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (23,24/5)

Βαρόμετρο για τη σαββατιάτικη πρωτιά του Alpha αποτέλεσε σε κάποιο βαθμό η μετάδοση της κλασικής ηθογραφικής κωμωδίας «Τα κίτρινα γάντια» του Αλέκου Σακελλάριου, σε σενάριο του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.

Το Mega διατήρησε τα κεκτημένα του χάρη κυρίως στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης «Αγάπη μόνο». Ωστόσο, και τα δύο πρωταγωνιστικά κανάλια στην κούρσα τηλεθέασης εμφάνισαν απώλειες στις επιδόσεις τους.

Ο ΣΚΑΪ εμφάνισε σταθερότητα με επίδοση ίδια με αυτή την Παρασκευής, εντυπωσιακή άνοδο -δύο ποσοστιαίων μονάδων- κατάφερε το Open σαββατιάτικα, και αύξηση επίσης -πολύ κοντά στο 5.5%- κατάφερε η ΕΡΤ1.

Την Κυριακή η απευθείας μετάδοση με τα επινίκια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου του μπούσταρε την επίδοση του Mega και αποτέλεσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη διάρκεια της ημέρας.

Σχεδόν ισοδύναμοι ήταν Alpha και ΑΝΤ1, ενώ υψηλή επίδοση για τα δεδομένα του κατέγραψε το ΕΡΤNews, από το οποίο μεταδόθηκαν τα τελευταία δευτερόλεπτα μέσω του ραδιοσταθμού ΕΡΑ ΣΠΟΡ και ό,τι επακολούθησε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Η ΕΡΤ2Σπορ εκείνη την ώρα μετέδιδε ξένη ταινία και αγώνα πόλο σε επανάληψη. Το πρωί είχε την καλύτερη επίδοση χάρη στην απευθείας μετάδοση της κυριακάτικης θείας λειτουργίας.

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

Για «σκοπιμότητα» πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου μιλά η δικηγόρος του Γιωτόπουλου 

Εξαφανίζεται το χιόνι από τα ελληνικά βουνά: Έχασαν το 58% τα τελευταία 40 χρόνια – Εξαντλούνται και τα αποθέματα νερού

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

