Τηλεθέαση Σαββάτου: Alpha και Mega μοιράστηκαν τις πρωτιές – Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν

Ανάμεσα στο Mega και τον Alpha «μοιράστηκαν» οι τηλεθεατές το Σάββατο 10/01, σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen.

Το τηλεοπτικό κοινό ξεκίνησε τη μέρα του επιλέγοντας την εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο με 14,1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Καλημέρα» με 12,3% και το «Τώρα Μαζί» με 10,3%, σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση.

Λίγο αργότερα, ο Νίκος Μάνεσης συγκέντρωσε 13,9% στους πίνακες τηλεθέασης και η Σίσσυ Χρηστίδου 12,4%. Ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» με 7,2% και το «Ραντεβού του ΣΚ» με 5,8%.

Το μεσημέρι, η Ναταλία Γερμανού και οι αλλαγές στην εκπομπή της έδωσαν ξανά την πρωτιά στoν ALPHA. Το «Καλύτερα δε Γίνεται» τερμάτισε πρώτο στη ζώνη του, σημειώνοντας 16,3%. Δεύτερη ήταν η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη με 11,8% κι τρίτη η ελληνική ταινία «Ο τρελός τα ‘χει 400» στον ΑΝΤ1 με 11,3%.

Στη prime time, το Σόι Σου 14,8% έχασε από τη Μουρμούρα 15,1%. Η πρωτιά όμως έμεινε στον ALPHA αφού το Παρά Πέντε στο Mega σημείωσε 14,1%.

