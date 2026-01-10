search
10.01.2026 15:09

Survivor: Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται από την πρεμιέρα – Οι 24 παίκτες και οι αλλαγές

10.01.2026 15:09
survivor_paiktes

Πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου κάνει στον ΣΚΑΪ το SURVIVOR.

Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει στη συχνότητα του Φαλήρου με τον Γιώργο Λιανό και αλλάζει όλα όσα ξέραμε.

Είκοσι τέσσερις Survivors βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι για την πιο συναρπαστική εμπειρία της ζωής τους.

Τίποτα δεν μπορεί να προετοιμάσει Αθηναίους και Επαρχιώτες για όσα θα ζήσουν τα πρώτα εικοσιτετράωρα στο Survivor!

Από την πρώτη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους στον Άγιο Δομίνικο πρέπει να πάρουν μία κρίσιμη απόφαση. Πρέπει να επιλέξουν σε ποιο αγώνισμα θα δοκιμαστούν προκειμένου να κάνουν δικό τους το kit επιβίωσης! Ποια ομάδα θα βασιστεί στο μυαλό και ποια στη δύναμη;

Η ομάδα που θα ηττηθεί θα πρέπει να επιβιώσει 48 ώρες στην παραλία της έχοντας στα χέρια της το… τίποτα! Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται, οι Survivors όμως ήρθαν για να μείνουν και να διεκδικήσουν τις 250.000 ευρώ. 

Αυτοί είναι οι 24 Survivors:

SURVIVOR

Κυριακή – Τρίτη στις 21:00 και 

Τετάρτη 21:40

