10.01.2026 14:08

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

10.01.2026 14:08
germanou

Αλλαγές στη δομή της εκπομπής της ανακοίνωσε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκονταν σε συζητήσεις πριν από τις γιορτές ώστε να αλλάξουν ορισμένα στοιχεία και να υπάρξει τόνωση στη θεματολογία και στα νούμερα τηλεθέασης.

«Από σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική αυτή εδώ η εκπομπή. Θα τη βλέπετε λίγο σε τεύχη. Όλες οι στήλες έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Άρα, θα βλέπετε την Αλεξάνδρα Αθανασίου και τώρα κι αργότερα. Το ίδιο τον Γιάννη Κορδώνη και τον Κωνσταντίνο Αντωνάτο και τώρα κι αργότερα. Όλα είναι λίγο σπαρμένα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής από τώρα και μέχρι τις τέσσερις και μισή. Ο καλεσμένος παρεμβάλλεται στη μέση των θεμάτων και των στηλών», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Στέλλα Γκαντώνα: Έκανε γενέθλια στο πλατό – Η έκπληξη, η τούρτα και οι ευχές

Μάνεσης για Παπαδάκη: «Δεν μπορώ να συνυπάρξω με ανθρώπους που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» – «Έβλαψαν τον Γιώργο κι έφυγε πικραμένος»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

