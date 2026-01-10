Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Αλλαγές στη δομή της εκπομπής της ανακοίνωσε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκονταν σε συζητήσεις πριν από τις γιορτές ώστε να αλλάξουν ορισμένα στοιχεία και να υπάρξει τόνωση στη θεματολογία και στα νούμερα τηλεθέασης.

«Από σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική αυτή εδώ η εκπομπή. Θα τη βλέπετε λίγο σε τεύχη. Όλες οι στήλες έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Άρα, θα βλέπετε την Αλεξάνδρα Αθανασίου και τώρα κι αργότερα. Το ίδιο τον Γιάννη Κορδώνη και τον Κωνσταντίνο Αντωνάτο και τώρα κι αργότερα. Όλα είναι λίγο σπαρμένα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής από τώρα και μέχρι τις τέσσερις και μισή. Ο καλεσμένος παρεμβάλλεται στη μέση των θεμάτων και των στηλών», εξήγησε.

