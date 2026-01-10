Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Δέκα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υβριδικός πόλεμος κατά των εθνικών συμφερόντων!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διπλή ελάφρυνση για 400.000 επαγγελματίες

ΕΣΤΙΑ: Αναγνωρίζουμε το νέο εδαφικό καθεστώς της Ουκρανίας με μοντέλο Κοσσυφοπεδίου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Πως φτάσαμε στη σιγή ασυρμάτου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το ισοζύγιο του πρώτου χρόνου Τραμπ για την Αθήνα

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Στο στόχαστρο οι λαοί! Να δυναμώσουν ο αγώνας και η αλληλεγγύη

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

ΚONTRA: Εκτελεί τους αγρότες η συμφωνία με MERCOSUR

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Με το χέρι απλωμένο και την πλάτη στον τοίχο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το ισοζύγιο συνεπειών της Mercosur

