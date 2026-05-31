Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας άνδρας σκοτώθηκε στην Ολλανδία, πηδώντας από αερόστατο, ανακοίνωσε ο δήμος του Ζούντερτ, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου βρέθηκε ο νεκρός, στον κήπο ενός σπιτιού.
«Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα θανάσιμο συμβάν, ένας άνθρωπος πήδηξε από αερόστατο πάνω από το Ζούντερτ. Ο άνθρωπος έπεσε σε έναν κήπο και σκοτώθηκε» ανέφερε η δήμαρχος στον λογαριασμό της στο Facebook.
«Οι σκέψεις μας είναι με τους πενθούντες, με τον χρήστη του αεροστάτου και τους άλλους επιβάτες», πρόσθεσε.
Ο δήμος οργάνωσε μια συνεδρία με ψυχολόγους για τους κατοίκους της περιοχής που υπέστησαν σοκ από το συμβάν.
Διαβάστε επίσης:
Iran International: «Ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παραίτησης στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»
Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες (Videos)
Αλβανία: Τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα, το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο δισεκατομμυρίων και η σχέση της οικογένειας Τραμπ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.