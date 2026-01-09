search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 19:41

Επικεφαλής το «Σόι σου» στην κούρσα τηλεθέασης εκπομπών της Πέμπτης (8/1)

09.01.2026 19:41
soi soy nea sezon – new

Δεν είχε σημασία ότι το χθεσινό διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» ήταν σε επανάληψη. Αποτέλεσε – ως συνήθως – πόλο έλξης τηλεθεατών σε τέτοιο βαθμό, που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των δημοφιλών εκπομπών της ημέρας.

Έντονη και πάλι ήταν στο ημερήσιο TOP 10 η παρουσία ειδησεογραφικών εκπομπών, με το κεντρικό δελτίο του Mega να αναδεικνύεται δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα και έκανε… σετάκι με το δελτίο του σταθμού για την αθλητική επικαιρότητα.

Η παρουσία του «Στο παρά 5» στην τέταρτη θέση της κλίμακας Nielsen, σε συνδυασμό με τα δελτία του Mega στις αμέσως προηγούμενες θέσεις, με ίδια πάνω κάτω συγκέντρωση τηλεθεατών, αποτελεί σαφή ένδειξη σταθερής δυναμικής του σταθμού στη χρονική περίοδο από τις 19.45 έως τις 23.00.

Στη μέση της 10άδας των δημοφιλών εκπομπών έφθασε ο «Τροχός της τύχης» και, καθώς το «Deal» που μεταδίδεται αμέσως πριν από το τηλεπαιχνίδι του Star, ήταν στο νούμερο 6 του τηλεβαρόμετρου, δίδεται η αίσθηση ότι μερίδα τηλεθεατών μετακινήθηκε από τον έναν στον άλλον, και κάποιοι άλλοι – λιγότεροι – κατευθύνθηκαν στο «The chase», που ήταν 10ο στη σειρά προτίμησης των τηλεθεατών.

Από την παρατήρηση στις τηλεθεάσεις διαδοχικών εκπομπών, όπως για παράδειγμα του «Τροχού» και το δελτίου ειδήσεων του Star, σε σχέση με τις επιδόσεις του ανταγωνισμού «απέναντι» εκπομπών, εικάζεται ότι, με την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού, κάποιοι από τη συχνότητα του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς κατευθύνθηκαν σε άλλες τηλεσυχνότητες.

Έχει, επίσης, ενδιαφέρον ότι τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επικράτησαν στην κόντρα με το επαναληπτικό επεισόδιο της επιτυχημένης «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» που ήταν «αντίκρυ».

Επίσης, στο μπρα ντε φερ τηλεπαιχνιδιών της ζώνης 18.30-19.45, υπερτέρησε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο «Τροχός της τύχης» έναντι του «Τhe chase», σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Διαβάστε επίσης:

Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

Εκπομπή για έφηβους αρχίζει από βδομάδα στην ΕΡΤ3

ΕΡΤ: Ετοιμάζεται για προγραμματισμό το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» της Μιμής Ντενίση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

«Η μάνα μου τα ήξερε όλα»: Στον αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους

minneapolis dimarxos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Καμία εμπιστοσύνη στις ομοσπονδιακές αρχές για την έρευνα της δολοφονίας της Γκουντ, λέει ο δήμαρχος – Νέες διαμαρτυρίες

kate middleton 765- new
LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 44α γενέθλιά της με ένα «προσωπικό» μήνυμα για την επούλωση μετά την «πιο σκοτεινή περίοδο»

agrotes-234-2
ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο χωρίς τρακτέρ στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, προτείνει η Νίκαια – Με λεωφορεία κατεβαίνουν οι αγρότες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:33
akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

«Η μάνα μου τα ήξερε όλα»: Στον αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους

minneapolis dimarxos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Καμία εμπιστοσύνη στις ομοσπονδιακές αρχές για την έρευνα της δολοφονίας της Γκουντ, λέει ο δήμαρχος – Νέες διαμαρτυρίες

1 / 3