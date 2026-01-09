Επικεφαλής το «Σόι σου» στην κούρσα τηλεθέασης εκπομπών της Πέμπτης (8/1)

Δεν είχε σημασία ότι το χθεσινό διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» ήταν σε επανάληψη. Αποτέλεσε – ως συνήθως – πόλο έλξης τηλεθεατών σε τέτοιο βαθμό, που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των δημοφιλών εκπομπών της ημέρας.

Έντονη και πάλι ήταν στο ημερήσιο TOP 10 η παρουσία ειδησεογραφικών εκπομπών, με το κεντρικό δελτίο του Mega να αναδεικνύεται δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα και έκανε… σετάκι με το δελτίο του σταθμού για την αθλητική επικαιρότητα.

Η παρουσία του «Στο παρά 5» στην τέταρτη θέση της κλίμακας Nielsen, σε συνδυασμό με τα δελτία του Mega στις αμέσως προηγούμενες θέσεις, με ίδια πάνω κάτω συγκέντρωση τηλεθεατών, αποτελεί σαφή ένδειξη σταθερής δυναμικής του σταθμού στη χρονική περίοδο από τις 19.45 έως τις 23.00.

Στη μέση της 10άδας των δημοφιλών εκπομπών έφθασε ο «Τροχός της τύχης» και, καθώς το «Deal» που μεταδίδεται αμέσως πριν από το τηλεπαιχνίδι του Star, ήταν στο νούμερο 6 του τηλεβαρόμετρου, δίδεται η αίσθηση ότι μερίδα τηλεθεατών μετακινήθηκε από τον έναν στον άλλον, και κάποιοι άλλοι – λιγότεροι – κατευθύνθηκαν στο «The chase», που ήταν 10ο στη σειρά προτίμησης των τηλεθεατών.

Από την παρατήρηση στις τηλεθεάσεις διαδοχικών εκπομπών, όπως για παράδειγμα του «Τροχού» και το δελτίου ειδήσεων του Star, σε σχέση με τις επιδόσεις του ανταγωνισμού «απέναντι» εκπομπών, εικάζεται ότι, με την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού, κάποιοι από τη συχνότητα του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς κατευθύνθηκαν σε άλλες τηλεσυχνότητες.

Έχει, επίσης, ενδιαφέρον ότι τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επικράτησαν στην κόντρα με το επαναληπτικό επεισόδιο της επιτυχημένης «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» που ήταν «αντίκρυ».

Επίσης, στο μπρα ντε φερ τηλεπαιχνιδιών της ζώνης 18.30-19.45, υπερτέρησε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο «Τροχός της τύχης» έναντι του «Τhe chase», σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

