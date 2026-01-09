ΕΡΤ: Ετοιμάζεται για προγραμματισμό το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» της Μιμής Ντενίση

Το νέο δραματοποιημένο ιστορικό εγχείρημα «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» της Μιμής Ντενίση για την ΕΡΤ πλησιάζει την ώρα που θα αρχίσει να μεταδίδεται.

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ βασίζεται στην προσωπική/ιδιωτική αλληλογραφία της Μαίρη Νίσμπετ, πρώτης συζύγου του λόρδου Τόμας Μπρους, 7ου κόμη του Έλγιν, άρπαγα των Γλυπτών του Παρθενώνα, προς τον άνδρα της. Τις οποίες εντόπισε συγκεντρωμένες από απόγονο της λαίδης σε σπάνια έκδοση του 1910 στις ΗΠΑ η Μιμή Ντενίση, με λεπτομέρειες για την βίαιη απόσπαση των Γλυπτών, για τα μπαξίσια στους Οθωμανούς, την θαλασσινή περιπέτεια τους ως το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες αθέατες πτυχές της διαβόητης επιχείρησης αρχαιοκαπηλίας καθώς και του αρχικού σχεδίου να αποτελέσουν ιδιωτική συλλογή.

Στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ θέση μπροστά από την κάμερα πήραν και μίλησαν για τα Γλυπτά μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Η.Β. προτάσσοντας την επανένωση των Γλυπτών, μεταξύ των οποίων ο σερ Στίβεν Φράι, ο λόρδος Σάιμον Γούλεϊ-μέλος της Βουλή των Λόρδων-, ο συγγραφέας Μάρτιν Σέρμαν, η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ.

Τον λόρδο Έλγιν κάνει ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, η Μαρία Εγγλεζάκη υποδύεται την λαίδη Ελγιν και σε άλλους κομβικής σημασίας ρόλους θα δούμε τους Μιχάλη Μαρίνο, Δημήτρη Κουρούμπαλη, Νέιθαν Τόμας, Ντάνκαν Σκίνερ, Μανώλη Γεραπετρίτη. Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Ευαγελάκου.

Η Ντενίση, με ιστορικό σύμβουλο τον Νίκο Σταμπολίδη, έχει κάνει την- πολύμηνη- έρευνα και το σενάριο, κρατά τον… δισυπόστατο ρόλο της αφηγήτριας καθώς με ένα σεναριακό εύρημα διηγείται την ιστορία και εκ των έσω, εμφανιζόμενη δίπλα στον λόρδο Έλγιν ως υπηρέτρια του. Πρόθεση της, όπως έχει πει, «δεν είναι το έργο αυτό να τοποθετηθεί στην πολιτική αντιπαράθεση αλλά στο διεθνές αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενός ενιαίου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή της Έλενας Χατζηαλεξάνδρου, συνδυάζει δραματοποιημένες αναπαραστάσεις, ιστορικό σχολιασμό και συνεντεύξεις, είδος καθιερωμένο σε βρετανικές και αμερικανικές παραγωγές, και αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες ελληνικές απόπειρες αυτού του ύφους ταινίας τεκμηρίωσης.

