search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:41
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 14:48

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

09.01.2026 14:48
tiletheasi_0909_1460-820_new
credit: pixabay

Μαζί τερμάτισαν στην κούρσα για την τηλεθέαση του 2025 Alpha και Mega. Οι δύο σταθμοί με την ολοκλήρωση του έτους αναδείχθηκαν ισοδύναμοι, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Τρίτο στις επιλογές τους ανέδειξαν οι τηλεθεατές τον ΑΝΤ1, συναποτελώντας την τριάδα των καναλιών με διψήφια ποσοστά στο κύριο μέρος των μεριδίων τους.

Στην κατανομή των κομματιών της ετήσιας πίτας τηλεθέασης, το τέταρτο μερίδιο κατευθύνθηκε στον ΣΚΑΪ και το πέμπτο στο Star, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Κάτι ανάλογο συνέβη μεταξύ Open και ΕΡΤ1 οι οποίοι απέσπασαν το έκτο και το έβδομο κομμάτι, αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης

Netflix: Μαζί με το Μουντιάλ 2026 φέρνει το κορυφαίο των ποδοσφαιρικών βιντεοπαιχνίδιων, δωρεάν

Ο Κίμελ αποκάλεσε «μανιακό» τον Τραμπ και εμφανίστηκε με μπλουζάκι «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη»

Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρετός» διαβουλεύσεων στα μπλόκα ενόψει Μαξίμου, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

mitsotakis_28h
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Απέναντι στον Τραμπ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:40
agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρετός» διαβουλεύσεων στα μπλόκα ενόψει Μαξίμου, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

1 / 3