Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

Μαζί τερμάτισαν στην κούρσα για την τηλεθέαση του 2025 Alpha και Mega. Οι δύο σταθμοί με την ολοκλήρωση του έτους αναδείχθηκαν ισοδύναμοι, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Τρίτο στις επιλογές τους ανέδειξαν οι τηλεθεατές τον ΑΝΤ1, συναποτελώντας την τριάδα των καναλιών με διψήφια ποσοστά στο κύριο μέρος των μεριδίων τους.

Στην κατανομή των κομματιών της ετήσιας πίτας τηλεθέασης, το τέταρτο μερίδιο κατευθύνθηκε στον ΣΚΑΪ και το πέμπτο στο Star, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Κάτι ανάλογο συνέβη μεταξύ Open και ΕΡΤ1 οι οποίοι απέσπασαν το έκτο και το έβδομο κομμάτι, αντιστοίχως.

