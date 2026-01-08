Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

Ένα ακόμη επεισόδιο της τεράστιας επιτυχημένης σειράς του Netflix, πέρα από το δίωρο φινάλε της σειράς που κυκλοφόρησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ομάδα θαυμαστών του Stranger Things.

Η viral θεωρία που έχει ονομαστεί «Conformity Gate» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι το πραγματικό τελευταίο επεισόδιο θα κυκλοφορούσε από το Netflix στις 7 Ιανουαρίου, για να ολοκληρώσει την ιστορία που τελείωσε στο επεισόδιο 8 της 5ης σεζόν, με τίτλο «The Rightside Up», με μια διαφορετική εξέλιξη της πλοκής.

Τι είναι το «Conformity Gate»;

Ο επίλογος του επεισοδίου 8 της τελευταίας σεζόν δείχνει τη μακροχρόνια παρέα φίλων στη φανταστική πόλη Χόκινς της Ιντιάνα να αποφοιτά από το λύκειο και να παίζει μαζί «Dungeons & Dragons», όπως έκαναν και στην πρώτη σεζόν της σειράς.

Στη συνέχεια, κάθε χαρακτήρας παρουσιάζεται να απολαμβάνει ένα ευτυχισμένο τέλος στη δική του ιστορία — από τη συνέχιση του ειδυλλίου ανάμεσα στον Λούκας (Caleb McLaughlin) και τη Μαξ (Sadie Sink), μέχρι τον Ντάστιν (Gaten Matarazzo) που προοδεύει στο κολέγιο και τον Γουίλ (Noah Schnapp), που ζει με τον σύντροφό του στη Νέα Υόρκη.

Ορισμένοι fans ονόμασαν το τέλος «Conformity Gate» επειδή, κατά τη γνώμη τους, αντιπροσώπευε ένα ομαλό, συμβατικό φινάλε, το οποίο δεν αγκαλιάζει τα θέματα της σειράς που σχετίζονται με τη ρήξη με το κατεστημένο και την αμφισβήτηση των εξωτερικών προσδοκιών.

Πολλοί έχουν «χαθεί στο λαγούμι» των θεωριών, με εκτενή επεξηγηματικά βίντεο στο TikTok και μοντάζ σκηνών από όλες τις πέντε σεζόν για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους.

Ένα βασικό στοιχείο πίσω από αυτές τις θεωρίες είναι ότι τα ευτυχισμένα τέλη για όλους ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση που δημιούργησε ο τερατώδης Βέκνα, ο βασικός κακός της σειράς. Ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 4η σεζόν, ο Βέκνα ήταν αρχικά ο άνθρωπος Χένρι Κριλ (Jamie Campbell Bower), ο οποίος στάλθηκε σε μια εναλλακτική διάσταση από τις δυνάμεις της Eleven (Millie Bobby Brown) και μετατράπηκε σε τέρας. Οι fans έχουν επισημάνει ότι όλοι οι μαθητές στη σκηνή της αποφοίτησης στο Χόκινς κάθονται με τα χέρια τους διπλωμένα. Έχουν παρομοιάσει αυτή τη στάση με μία που είχε κάνει κάποτε ο Κριλ πριν γίνει Βέκνα, καθώς και με τον χαρακτήρα Μπίλι Χάργκροουβ (Dacre Montgomery) όταν ελεγχόταν από τον Βέκνα στην 4η σεζόν.

Το αμφίσημο τέλος της Eleven, ενός από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, έχει επίσης διχάσει τους fans ως προς το αν πέθανε ή όχι μετά την ήττα του Βέκνα.

Μια άλλη εικόνα που προβάλλεται είναι ότι οι φάκελοι του «Dungeons & Dragons» που ανήκουν στους βασικούς χαρακτήρες, όταν τοποθετούνται στη σειρά σε ένα ράφι, σχηματίζουν τη φράση «X A LIE», κάτι που πιστεύουν ότι σημαίνει πως η ήττα του Βέκνα στη Διάσταση Χ ήταν ψέμα. Ωστόσο, στη σειρά φαίνεται περισσότερο να γράφει «X AILE», το οποίο δεν έχει κάποιο νόημα.

Η φημολογία σχετικά με την κυκλοφορία ενός επεισοδίου στις 7 Ιανουαρίου προέρχεται από διάφορες πηγές.

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα αινιγματικό teaser τα Χριστούγεννα με τη φράση «Το μέλλον σου έρχεται», συνοδευόμενο από την ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2026, γεγονός που έκανε τους fans του «Stranger Things» να πιστέψουν ότι κάτι μεγάλο πλησιάζει, παρόλο που αυτό δεν υπονοείται ξεκάθαρα στο βίντεο.

Ο αριθμός επτά έχει επίσης σημασία στο «Stranger Things», καθώς ένα ζάρι με τον αριθμό επτά προς τα πάνω φαίνεται στο τέλος του τελευταίου επεισοδίου, δίπλα σε ένα εγχειρίδιο παικτών του «Stranger Things». Επίσης, ο χαρακτήρας του Νόα Σναπ ρίχνει επτά όταν παίζει «Dungeons & Dragons» στο πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν.

Netflix: Θα υπάρξει κι άλλο επεισόδιο;

Το Netflix φαίνεται πάντως να έχει καταστήσει σαφές ότι η σειρά έχει ολοκληρωθεί, μέσω της περιγραφής στους λογαριασμούς της στο Instagram και στο X για το «Stranger Things».

«ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ STRANGER THINGS ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ», αναφέρει η περιγραφή.

Ο Σναπ, που υποδύεται τον Γουίλ Μπάιερς, μίλησε επίσης στο The Hollywood Reporter για το τέλος της σειράς.

«Θυμάμαι ότι έκλαιγα πολύ στην τελευταία ανάγνωση του σεναρίου στο τραπέζι», είπε. «Μας το έβαλαν να το διαβάσουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν τέλειο. Δεν άφησαν τίποτα άλλο ανείπωτο».

«Όταν ολοκλήρωσα τα γυρίσματα, ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τον Γουίλ», συνέχισε. «Τώρα έχω πραγματικά συμφιλιωθεί με αυτό, και ειδικά μοιραζόμενος αυτά τα τελευταία επεισόδια με τους θαυμαστές — το γεγονός ότι αυτές οι ιστορίες ειπώθηκαν και τα ταξίδια ολοκληρώθηκαν. Παρόλο που η ιστορία τελείωσε, θα κρατήσω τα μαθήματα που έμαθα. Θα κρατήσω τις σχέσεις για πάντα και ελπίζω αυτή η σειρά να έχει έναν διαρκή, θετικό αντίκτυπο».

Για την τελευταία σεζόν, ο κολοσσός του streaming κυκλοφόρησε τα πρώτα τέσσερα επεισόδια την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα επόμενα τρία τα Χριστούγεννα και το τελευταίο επεισόδιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα που έρχονται σχετικά με την πέμπτη σεζόν. Το Netflix κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου ένα τρέιλερ για ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «One Last Adventure», το οποίο θα προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας της τελευταίας σεζόν. Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για streaming από τις 12 Ιανουαρίου.

Οι δίδυμοι αδελφοί Ματ και Ρος Ντάφερ, που δημιούργησαν το «Stranger Things» το 2016, ρωτήθηκαν από τον βρετανικό ιστότοπο Capital Buzz στις 5 Ιανουαρίου σχετικά με τις θεωρίες ότι υπάρχει ένα ακόμη επεισόδιο ή ένα εναλλακτικό τέλος που γυρίστηκε αλλά δεν κυκλοφόρησε.

«Ω, όχι», είπε ο Ματ Ντάφερ. «Μου αρέσει να ακούω ότι ο κόσμος κάνει τέτοιες θεωρίες, αλλά σκέφτομαι: “Πού βρίσκετε τον χρόνο;” Θεέ μου! Την ενέργεια πρώτα να το γράψετε και μετά να το γυρίσετε. Είστε τρελοί; Όχι. Όχι».

Παρόλο που δεν υπάρχει καμία ένδειξη για μυστικά επεισόδια του «Stranger Things», οι αδελφοί Ντάφερ άφησαν να εννοηθεί ένα spin-off της σειράς σε συνέντευξή τους στο Variety την 1η Ιανουαρίου. Ο Ματ Ντάφερ δήλωσε ότι θα παρουσιάσουν «εντελώς νέους χαρακτήρες, νέα πόλη, νέο κόσμο, νέα μυθολογία».

Επίσης, ένα animated spin-off του «Stranger Things» με τίτλο «Tales From ’85» αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

