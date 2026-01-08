Ο Λιάγκας βαθαίνει το «ρήγμα» με τον ΑΝΤ1 – «Επί εποχής Λάτσιου η διεύθυνση προγράμματος ήταν εδώ που είναι το κανάλι» (Video)

Mια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στη διεύθυνση προγράμματος του ΑΝΤ1 έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, με αφορμή τα πλάνα με τον Γιάννη Λάτσιο στη Ριτσώνα όπου παραβρέθηκε προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη.

«Για εμένα ένα από τα λάθη του ΑΝΤ1 -επειδή ξέρετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω και τα λάθη- επί εποχής Λάτσιου η διεύθυνση προγράμματος ήταν εδώ που είναι το κανάλι. Τώρα, μετά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η διεύθυνση προγράμματος είναι στο Μαρούσι, μακριά από το κανάλι. Εγώ θεωρώ ότι η διεύθυνση προγράμματος πρέπει να είναι και στο Μαρούσι στη διοίκηση, αλλά πρέπει και ένα μεγάλο μέρος της μέρας να το περνάει εδώ που είναι η παραγωγή του προγράμματος. Δεν μπορεί ο διευθυντής προγράμματος -για μένα- να μην είναι καθόλου παρών, να είναι κάπου αλλού και να κάνουν συσκέψεις κι εδώ να μην είναι κανένας. Για τα δικά μου δεδομένα, αυτό είναι ανήκουστο. Επί εποχής Λάτσιου, το γραφείο του διευθυντή προγράμματος ήταν εδώ, άρα υπήρχε καθημερινή επαφή με όλους τους παρουσιαστές του σταθμού. Εμένα μου έκανε εντύπωση που μετά διαχωρίστηκε όλο αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Σημειώνεται ότι δυο μέρες πριν, αίσθηση είχε προκαλέσει ακόμα μια δήλωση του Γιώργου Λιάγκα για τον σταθμό, με τον παρουσιαστή να τονίζει, τότε, ότι θα λέει τη γνώμη του και «αν θέλουν, ας τον διώξουν».

Μια δήλωση την οποία επανέλαβε, μάλιστα, και σήμερα ο παρουσιαστής στην αρχή της τοποθέτησής του.

«Επειδή σχολιάστηκε προχθές που είπα “αν δεν με θέλετε διώξτε με”, άμα δεν με θέλουν ας με διώξουν, δικό τους είναι το κανάλι, όχι δικό μου. Εγώ θα λέω πάντα τη γνώμη μου» είπε χαρακτηριστικά.

