Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο – «Λύγισε» ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο (Videos)

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγκεντρώθηκαν σήμερα (8/1) συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Η τελετή οργανώθηκε -σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας- σε κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας, με την παράκληση αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Ο Στρατής Λιαρέλλης, διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, επί δεκαετίες συνεργάτης και στενός φίλος και του Γιώργου Παπαδάκη, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο.

Βαθιά συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του εκλιπόντος στον χώρο της ενημέρωσης, στη δέσμευσή του να υπηρετεί την αλήθεια και στην άμεση σχέση που είχε με το κοινό, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά ένας άνθρωπος που έγινε οικείος σε γενιές τηλεθεατών, με σταθερή φωνή, ανθρώπινη προσέγγιση και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, ενώ επισήμανε ότι η απώλεια αυτή αφήνει ένα κενό τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και στις καρδιές όσων άκουγαν καθημερινά την εκπομπή που παρουσίαζε με συνέπεια δεκαετίες.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ήθος που διέκρινε πάντα τον Γιώργο Παπαδάκη, στην παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του, στο πάθος του για τη δουλειά του, στην αγάπη για την οικογένειά του. Όταν, δε, έφτασε η ώρα να ολοκληρώσει τον αποχαιρετισμό του, ο Στρατής Λιαρέλλης λύγισε:

«Γιώργο κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετιες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο. Για μένα ήταν αδελφός στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφοούν ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος τις αξίες και τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα στο καλό» ανέφερε, εμφανώς συγκινημένος.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, ανάμεσά τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Επίσης, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων.

Στεφάνια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη είχαν, τέλος, αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευώδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Γιώργος πέρα από τη δουλειά που ξέρετε ως οικοδεσπότης του Καλημέρα Ελλάδα, ήταν για τον πολιτισμό. Ποτέ δεν ζητήσαμε κάτι και να μας το αρνηθεί. Δυστυχώς έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Θα μας λείψει, μακάρι να υπάρχουν συνεχιστές του έργου του» είπε συγκινημένος ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης που υπήρξε καλός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης αυθεντικός άνθρωπος θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1.

«Δύσκολη ημέρα για όλους τους πιστούς του Καλημέρα Ελλάδα γιατί είναι πολλά τα χρόνια που περνούσαν οι άνθρωποι και είχαν την επικοινωνία με κάποιον που τον είχαν συνηθίσει και τον είχαν δικό τους άνθρωπο. Εγώ ήρθα στον ΑΝΤ1 στο τέλος του 1989, ο Γιώργος το 1992, ήταν το πείραμα δύσκολο γιατί κανείς δεν ήξερε αν θα συνηθίσει ο κόσμος να ανοίγει την τηλεόραση το πρωί. Ο Γιώργος ήταν ο καπετάνιος και έγινε γνωστό και αγαπητό το Καλημέρα Ελλάδα που τελικά έγινε δικό τους» δήλωσε συγκινημένη η Λόλα Νταϊφά.

«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη απώλεια στη συγκυρία αυτή. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, ένας μαχόμενος δημοσιογράφος που τον έκαιγε η αλήθεια, τον έκαιγε να βγει η αλήθεια και να δικαιώσει τον πολίτη. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και είναι υπόσχεση το παράδειγμά του να το αναδείξουμε. Δεν περίμενα ότι θα φύγει από τη ζωή τόσο σύντομα μετά την αφυπηρέτηση. Στον χρόνο που έζησε άφησε πλούσια παρακαταθήκη και είναι πάμπολλοι οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι του δημόσιου βίου που έχουν να λένε ότι ήταν ένας αξιέπαινος δημοσιογράφος με Δ κεφαλαίο και κύριος με Κ κεφαλαίο και άνθρωπος με Κ κεφαλαίο» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο έναν φίλο έναν αδερφό, έναν πατέρα και έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος ευθύς αληθινός καθαρός έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή ήταν να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος, να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγισε τίποτα, αρκεί να εκτελούσε το καθήκον, δεν φοβόταν τίποτα.

Με απλά λόγια και πράξεις ουσιαστικές η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Ήταν άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα ανοίξει.

Ήταν τίμιος, καλοσυνάτος, στήριγμα προς όλους, ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού αρκούσε για να είναι παρών.

Έχουν ειπωθεί πολλά για τις δημοσιογραφικές του αξίες για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι αυτό που τον ίδιο άρεσε ότι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.

Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης, ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς που αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές σε έναν χώρο δηθενιάς ψέματος και κίβδηλων συμπεριφορών ο Γιώργος ήταν μια όαση πιθανότατα μια μοναχική όαση.

Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμιτη. Αφενός γιατί δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες συνεργάτες που λειτουργούν ακόμα στην τηλεόραση αλλά κυρίως γιατί μεγαλούργησε στην τηλεόραση χωρίς να αλλάξει παραμένοντα πάντα ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω από το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του, αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα.

Φυσικά ήταν κολώνα του για να μην πω το πάθος του για την οικογένεια του την αγαπημένη του Τίνα, τον Κωνσταντή τον Φοίβο τον Ιάσωνα τα εγγόνια του.

Όποιος μιλούσε έστω για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε γι αυτόν.

Η απώλεια του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε για 37 χρόνια όταν ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.

Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δύο τους όπως πάντα με ένταση με καβγά με χιούμορ και θα βρουν κάποιον να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν.

Για όλους εμάς τους συναδέλφους δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Γιώργος. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει για όλους τους υπάλληλους του ΑΝΤ1 που λένε καλά λόγια γιατί ο Γιώργος τους αντιμετώπιζε όλους ισότιμα.

Ο Θοδωρής Κυριακού με τον οποίο συμπορεύτηκε για 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στον Γιώργο.

Γιώργο κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετιες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδελφός στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος τις αξίες και τον χαρακτήρα του.

Γιωργάρα στο καλό…»

Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ είναι βαρύ, με τους εργαζομένους του σταθμού να αδυνατούν ακόμη και σήμερα να συνειδητοποιήσουν την ξαφνική απώλεια του επί χρόνια συνεργάτη τους, η παρουσία του οποίου -όπως δηλώνουν- ήταν έντονη και συνεχής.

«Σταματούσε στα γραφεία, μιλούσε με τους δημοσιογράφους, συναντούσε τις ομάδες των εκπομπών και πάντα δήλωνε πρόθυμος να βοηθήσει και να διευκολύνει» λένε συγκινημένοι οι συνάδελφοί του.

Πλέον, το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη είναι γεμάτο από λουλούδια…

