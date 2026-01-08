Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Στη Ριτσώνα σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός, τι ζήτησε η οικογένειά του

Η μέρα του τελευταίου αποχαιρετισμού έφτασε. Σήμερα στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Όλα είναι έτοιμα, προκειμένου η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη να μπορέσουν να μεταβούν στη Ριτσώνα για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους.

Σε αυτό συνδράμει και ο ΑΝΤ1. Όλες αυτές τις μέρες, ο σταθμός σε κλίμα πένθους έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του προγράμματος του σε βίντεο στην μνήμη του εμβληματικού παρουσιαστή και συνεργάτη του.

Διαβάστε επίσης

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»