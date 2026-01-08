search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:04
ΕΛΛΑΔΑ

08.01.2026 08:10

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Στη Ριτσώνα σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός, τι ζήτησε η οικογένειά του

08.01.2026 08:10
Η μέρα του τελευταίου αποχαιρετισμού έφτασε. Σήμερα στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

  • «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
  • Τράπεζα: Alpha Bank
  • ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
  • Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
  • Τράπεζα: Alpha Bank
  • ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
  • Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Όλα είναι έτοιμα, προκειμένου η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη να μπορέσουν να μεταβούν στη Ριτσώνα για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους.

Σε αυτό συνδράμει και ο ΑΝΤ1. Όλες αυτές τις μέρες, ο σταθμός σε κλίμα πένθους έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του προγράμματος του σε βίντεο στην μνήμη του εμβληματικού παρουσιαστή και συνεργάτη του.

MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Renee- Nicole- Good
ΚΟΣΜΟΣ

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

papadakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση: Γιατί η Καρυστιανού επιτέθηκε στον Τσίπρα

LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

