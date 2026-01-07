Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

Κάνοντας αναφορά στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» με πρωταγωνιστές την Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Νίκος Πλακιάς πατέρας δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε μία σκηνή στην ταινία, άφηνοντας να εννοηθεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα είναι χωρισμένοι στο δικαστήριο.

«Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων. Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι . Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη . Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας . January 6, 2026

