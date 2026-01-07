search
07.01.2026 19:14

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

07.01.2026 19:14
Κάνοντας αναφορά στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» με πρωταγωνιστές την Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Νίκος Πλακιάς πατέρας δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε μία σκηνή στην ταινία, άφηνοντας να εννοηθεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα είναι χωρισμένοι στο δικαστήριο.

«Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων. Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι . Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

