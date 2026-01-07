search
07.01.2026 18:43

Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες – Τι λέει ο δικηγόρος του

Λίγο μετά τις 17:00 πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα  ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο στις Σέρρες.

Στον 16χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Η θέση του είναι ότι δεν έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Οι περιστάσεις δεν οδηγούν σε ανθρωποκτόνο δόλο. Οδηγούν σε σωματική βλάβη από την οποία επέρχεται ο θάνατος», δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος του, Λεωνιδας Βασιλάκος και πόσθεσε ότι δεν ενεπλάκη άλλο άτομο στον καβγά.  

Η νεκροψία-νεκροτομή εντόπισε στον 17χρονο βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων.  Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό ο 16χρονος του επιτέθηκε στο προαύλιο της Μητρόπολης, επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του.

Ο 17χρονος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Η παρέα του τον συνόδευσε στο σπίτι του, όπου ο 16χρονος κάθισε σε υπαίθριο υπόγειο χώρο. Στο σημείο αυτό τον εντόπισαν τα αδέλφια του το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, την ώρα, μάλιστα, που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του.

«Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια»

Η μητέρα του 16χρονου ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Αν και είναι πολύ λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αν ο γιος μου φταίει, θα πληρώσει. Θα φυλακιστεί. Μου είπε ότι μαλώσαν, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ. Μακάρι να δικαστώ εγώ. Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια.

Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε το 2022 αναφορά για δύο παιδιά τα οποία ζούσαν μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού το μικρότερο παιδί της οικογένειας είναι ο 16χρονος που κατηγορείται σήμερα για τη δολοφονία του 17χρονου.

  • τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον
  • το μικρότερο παιδί, σήμερα 16 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια
  • οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα

«Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια», εκτίμησε ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού .

