ΒΟΑΚ: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση – Γλίτωσαν στο «πάρα πέντε» το τροχαίο (Video)

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Σκηνές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο καταγράφηκαν για ακόμη μία φορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, με οδηγό ΙΧ να πραγματοποιεί επικίνδυνο ελιγμό προκειμένου να προσπεράσει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, το αυτοκίνητο κινείτο προς την κατεύθυνση του Ρεθύμνου και, στο ύψος μετά τον Άγιο Ραφαήλ, ο οδηγός αποφάσισε να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προκειμένου να κάνει προσπέραση.

Εκείνη τη στιγμή, στην αντίθετη κατεύθυνση, προς τα Χανιά, κινούνταν άλλα οχήματα. Το ΙΧ έφτασε επικίνδυνα κοντά σε φορτηγάκι, ο οδηγός του οποίου αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να αλλάξει πορεία την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας τη σύγκρουση.

Οι υπόλοιποι οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο αναγκάστηκαν να πατήσουν απότομα φρένο, προκειμένου να αποφύγουν ένα πιθανό ατύχημα. Τελικά, το περιστατικό δεν είχε δυσάρεστη κατάληξη και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου στα Χανιά για ανάλογη συμπεριφορά, ενώ τα περιστατικά με παράνομες προσπεράσεις και επικίνδυνους χειρισμούς εξακολουθούν να καταγράφονται συχνά στον ΒΟΑΚ.

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