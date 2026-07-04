Στον εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου που συνελήφθη για την επικίνδυνη προσπέραση (Video)

Αργά σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο (από όπου κατάγεται) και συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο υψηλής κυκλοφορίας, προς το αεροδρόμιο Χανίων.

Πρόκειται για έναν 39χρονο άνδρα, επαγγελματία οδηγό που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες που ακολουθούν τις πράξεις του και αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση που θα μπορούσε να προκαλέσει τραγικές συνέπειες. Το βίντεο εξάλλου είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ertnews, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν δρομολόγησε την απόλυση του.

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