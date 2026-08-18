Φωτιά στo Τεμπλόνι της Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Διαβάστε επίσης:

Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών που σκοτώθηκε στη συντριβή του ελικοπτέρου -Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας, με DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Weather Analysis Greece: Την επόμενη εβδομάδα οι θερμότερες μέρες του 2026 – Δύο εκδοχές για τον καύσωνα