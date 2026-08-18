Φωτιά στo Τεμπλόνι της Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
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