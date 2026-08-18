Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών που σκοτώθηκε στη συντριβή του ελικοπτέρου -Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας, με DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων

Takeaways by to pontiki AI Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαρκόπουλο Αττικής.

Τα θύματα είναι ο 53χρονος πιλότος και ένα νεόνυμφο ζευγάρι Βρετανών που μετέβαινε στο νησί για τον μήνα του μέλιτος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της πτώσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο ή αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή.

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων έχει τεθεί βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή και την ανάφλεξή του.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διατάξει ιατροδικαστική εξέταση και έλεγχο DNA για την επίσημη ταυτοποίηση των απανθρακωμένων σορών.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναμένεται να ολοκληρώσει τη δική του τεχνική διερεύνηση, εξετάζοντας το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, που παρέσυρε στο θάνατο τρεις ανθρώπους.

Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για τον λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων κάνει ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται διοικητικά, για αυτό έχει ήδη μεταβεί εκεί ο διοικητής του Τμήματος, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας ορίζονται από την ΕΛ.ΑΣ πραγματογνώμονες, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου αρχικά να γίνει έλεγχος DNA,για την ταυτοποίηση και επίσημα των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου. Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.

Παράλληλα θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει και θα ληφθούν καταθέσεις.

Οι νεόνυμφοι που σκοτώθηκαν ήταν 30 και 31 ετών

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου.

Οι νέοι από τη Βρετανία που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert.

Οι δυο τους ζούσαν στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από το νησί της Σίφνου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.

Ο Alex Cromie ήταν στέλεχος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο. Μάλιστα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα που παρείχε υπηρεσίες για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions).

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους. Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Blackstone.

Τα σενάρια της συντριβής – Ο πιλότος είχε μιλήσει με τον πύργο ελέγχου 15 λεπτά πριν τη συντριβή

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, που εξετάζονται από τις αρχές: Ή να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, ή να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο.

Για τον λόγο αυτό έχει αποκλειστεί η περιοχή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η έρευνα στα συντρίμμια, που μπορεί να δείξει αν υπήρξε οποιαδήποτε βλάβη στο ελικόπτερο, ενώ παράλληλα αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόβλημα στον πιλότο.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 53χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος, ένα τέταρτο πριν τη συντριβή, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο.

Το ελικόπτερο φέρεται να έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν ότι αρχικά άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, πριν χάσει ύψος και συντριβεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, το οποίο λειτουργούσε ως αεροταξί και απογειώθηκε χτες το απόγευμα, 17-08-2026, από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής με προορισμό τα Εξάμπελα της Σίφνου, επέβαιναν ο 55χρονος Έλληνας κυβερνήτης και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που έκανε το μήνα του μέλιτος.

Πριν από την προσγείωση όμως, άρχισε να κάνει στροφές στον αέρα και τελικά συνετρίβη στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια άρπαξε φωτιά, κοντά στο ελικοδρόμιο, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις επιβάτες.

Παράλληλα με την αστυνομία θα προχωρήσουν οι έρευνες και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες θα παραδώσουν τα πορίσματα από τη δική τους πλευρά, μετά τις αναλύσεις των ειδικών.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει ήδη από χθες το βράδυ τη δική της έκθεση αυτοψίας, που αφορά στη φωτιά και την ανάσυρση των τριών σορών, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας, ενώ για τις συνθήκες της πτώσης θα διενεργήσει τη δική του έρευνα και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπειρογνώμονες αναμένεται φτάσουν σήμερα το απόγευμα στη Σίφνο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών τα βίντεο της συντριβής

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών έχει μπει το βίντεο που τράβηξε ιδιώτης την ώρα της πτώσης, το οποίο έχει καταγράψει το ελικόπτερο να κάνει ξαφνικά στροφές, σαν να χάνεται ο έλεγχος και στη συνέχεια να συντρίβεται στο έδαφος.

Το βίντεο τράβηξε ένοικος τουριστικού καταλύματος απέναντι από το ελικοδρόμιο, ο οποίος το παρέδωσε στην αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες έχει δώσει ήδη κατάθεση για όσα είδε.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από τη συντριβή.

Η εικόνα αυτή έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο προβλήματος στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της περιστροφής που προκαλεί το κύριο στροφείο και επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει την κατεύθυνση του ελικοπτέρου.

Παράλληλα, εξετάζονται οι μαρτυρίες για όσα συνέβησαν πριν από την πτώση, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσλειτουργία.

Καταθέσεις συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην περιοχή, καθώς από την αρχή αναφέρθηκε πως υπάρχει μια μαρτυρία ότι ακούστηκε ένας θόρυβος από την πλευρά του ελικοπτέρου πριν χάσει την στήριξή του και συντριβεί.

Καραϊωσηφίδης: Κυρίαρχο σενάριο η σοβαρή μηχανική βλάβη

Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Όπως εκτίμησε, ένα από τα βασικά σενάρια είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ταχύτατα εξελισσόμενη μηχανική βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρησε από τον πιλότο τη δυνατότητα να διατηρήσει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις μέχρι στιγμής εικόνες φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα είχε ήδη εμφανιστεί πριν το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Παρά τις ενέργειες του χειριστή, δεν κατέστη δυνατή η αναγκαστική προσγείωση.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης χαρακτήρισε τη μηχανική βλάβη και την επακόλουθη απώλεια ελέγχου ως το κυρίαρχο σενάριο στην παρούσα φάση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ούτε ο ανθρώπινος παράγοντας.

Φραγκούλης: Τι δείχνει η απότομη περιστροφή προς τα δεξιά

Στη σημασία του βίντεο στάθηκε και ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα βασικά ενδεχόμενα που πρέπει να εξεταστούν είναι:

πιθανή μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου,

του ελικοπτέρου, δυσλειτουργία συστήματος που σχετίζεται με το ουραίο πτέρωμα,

ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο κ. Φραγκούλης επισήμανε ιδιαίτερα την απότομη περιστροφή προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος.

Κρίσιμα το ιστορικό βλαβών και η συντήρηση

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει η εξέταση του ιστορικού του ελικοπτέρου.

Οι ερευνητές θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε:

καταγραφεί κάποια βλάβη,

γίνει σχετική παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή,

πραγματοποιηθεί εργασία συντήρησης στο ουραίο τμήμα.

Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι ασφαλές συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά την πλήρη ανάλυση όλων των δεδομένων.

Η εμπειρία του πιλότου

Οι ειδικοί στέκονται και στη μεγάλη πτητική εμπειρία του 53χρονου Γιώργου Ράικου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων.

Ο Παντελής Φραγκούλης σημείωσε ότι ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή και αιφνίδια μηχανική αστοχία θα μπορούσε να κάνει εξαιρετικά δύσκολη την ανάκτηση του ελέγχου ακόμη και για έναν πολύ έμπειρο χειριστή.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας όλα τα στοιχεία θα δοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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