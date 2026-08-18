Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 18/8, σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ σηκώθηκε και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.

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