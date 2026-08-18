Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 18/8, σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ σηκώθηκε και 1 ελικόπτερο.
Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.
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