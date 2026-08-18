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18.08.2026 13:46

Χαλκιδική: «Απελευθέρωσαν» την παραλία της Γερακινής – Ο Δήμος «ξήλωσε» τις παράνομες ομπρέλες και ξαπλώστρες (Photos)

18.08.2026 13:46
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Επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έστησε νωρίς το πρωί ο δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία.

Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.

«Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», επεσήμανε ο κ.Φαρδογιάννης.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.

Φωτογραφίες Δήμος Πολυγύρου

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