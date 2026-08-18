Σαλαμίνα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις – Αποκαρδιωτικές εικόνες

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Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τρίτης οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις.

Η καταστροφική φωτιά προκάλεσε εκτεταμμένες ζημιές ή και καταστροφές σπιτιών και καταστημάτων, κυρίως στην περιοχή Περιστέρια, όπου ήταν και το κύριο μέτωπο.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία αυτοψίας ώστε να εισέλθουν στο επόμενο βήμα που είναι οι βεβαιώσεις και οι αιτήσεις των πληγέντων για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

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