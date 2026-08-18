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18.08.2026 14:38

Σαλαμίνα: Σε αμέλεια ηλικιωμένης καταλήγει η πυροσβεστική για την φονική φωτιά στα Περιστέρια – Βρήκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού

18.08.2026 14:38
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Σε αμέλεια ηλικιωμένης οδηγούνται οι έρευνες της πυροσβεστικής για την φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η ηλικιωμένη φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι της, με τις φλόγες να επεκτείνονται στη δασική έκταση. Στον χώρο έχουν εντοπιστεί αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού. 

Να σημειωθεί πως πρόκειται για γειτόνισσα του ζευγαριού που κάηκε από τις φλόγες. Στο σημείο μηδέν στην οδό Ανδρομάχης, υπάρχουν μόνο δύο σπίτια: του ηλικιωμένου ζευγαριού και της γυναίκας η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ωστόσο, παρουσίασε διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και μετά τον εντοπισμό αναπτήρων και θυμιατών, πλησιάζουν στο συμπέρασμα ότι από αμέλεια άναψε η μεγάλη φωτιά.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνέλεξαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από την περιοχή, ώστε να αποκλειστεί με τεκμηρίωση το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο Χαλάνδρι και θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Εμπρησμός η δεύτερη φωτιά

Οσον αφορά την δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελίνια, περίπου 15 λεπτά μετά την φωτιά στα Περιστέρια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό και θεωρείται τυχαίο το ότι οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν μαζί.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε πως αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στα χέρια τους αξιόπιστη μαρτυρία κατοίκου που είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου και τον οδηγό ή συνοδηγό να πετά ένα λευκό αντικείμενο, μετά το οποίο ξέσπασε η φωτιά.

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