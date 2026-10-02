Τα ισπανικά του Χάρη Δούκα, το μήνυμα του Σάντσεθ για τις ελληνικές εκλογές και οι κινητοποιήσεις για τη Μαρικάρμεν (Video)

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Στη Μαδρίτη ταξίδεψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για να απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026 στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Χάρης Δούκας στο αεροδρόμιο φρέσκαρε τα ισπανικά του. «Η αλλαγή που ενώνει και είναι ένας ακόμη λόγος που τον βραβεύουμε», εξήγησε στην κάμερα.

@doukasharis Η Αθήνα απένειμε το Βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. «Η αλλαγή που ενώνει»… το μάθαμε και στα ισπανικά! 🇪🇸 ♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

Στο παλάτι της Μονκλόα, που είναι η έδρα της ισπανικής κυβέρνησης, αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. «Η Αθήνα τιμά το πολιτικό σας θάρρος. Έχετε υπερασπιστεί την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Από την πλευρά του Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι αποδέχεται τη βράβευση με ευγνωμοσύνη. «Οι πολίτες πρέπει να έχουν ελευθερία να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν το κοινό τους μέλλον».

Το μήνυμα Σάντσεθ για τις εκλογές

Στο αμάξι ο δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε τι ειπώθηκε στο τετ α τετ που είχε με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. «Ήξερε ότι έχουμε εκλογές το 2027 και με είπε αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μία ανατροπή. Μου είπε ότι ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ότι πρέπει να τα παλέψουμε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ανατροπής».

Ο Χάρης Δούκας έδωσε το παρών στις κινητοποιήσεις κατά της έξωσης της ηλικιωμένης Μαρικάρμερμεν. «Η 87χρονη έχει γίνει σύμβολο εδώ στη Μαδρίτη διότι δίνει τη μάχη της για να παραμείνει σπίτι της. Και εδώ οι άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά, δίνουν τη μάχη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η κατοικία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. Και διαδηλώνουν κατά των funds και της υπερκερδοσκοπίας. Χάρη σε αυτά τα νέα παιδιά η Μαρικάρμεν γυρίζει σπίτι της. Γλίτωσε την έξωση. Και χάρη σε αυτά τα παιδιά η κυβέρνηση περνάει νομοσχέδιο το περίφημο διάταγμα Μαρικάρμεν έτσι ώστε να μπει φρένο στα funds και την υπερκερδοσκοπία. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδηθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα».

@doukasharis Μαζί με τους διαδηλωτές στη Μαδρίτη που διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση. Το σύνθημα είναι ένα: «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»! Η 87χρονη που οδηγήθηκε σε έξωση από εταιρεία ακινήτων, όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει το ενοίκιό της, αφού τριπλασιάστηκε η τιμή του, έγινε σύμβολο ενάντια στην κερδοσκοπία των funds. Και χάρη στον αγώνα των νέων, η Μαρικάρμεν δικαιώνεται. Αυτή η μάχη πρέπει να κερδηθεί και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. ♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν! Η 87χρονη που οδηγήθηκε σε έξωση από εταιρεία ακινήτων, όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει το ενοίκιό της, αφού τριπλασιάστηκε η τιμή του, έγινε σύμβολο ενάντια στην κερδοσκοπία των funds. Και χάρη στον αγώνα των νέων, η Μαρικάρμεν δικαιώνεται. Αυτή η μάχη πρέπει να κερδηθεί και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη», κατέληξε.

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