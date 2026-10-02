Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε γαλακτοκομικά και δημητριακά – Στο 7% η αύξηση στη φέτα

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Νέος γύρος ανατιμήσεων βρίσκεται προ των πυλών για βασικά προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών, με τα γαλακτοκομικά, το ψωμί του τοστ και τα δημητριακά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Καθώς οι διαρκείς μεταβολές στις τιμές των καυσίμων επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν ήδη προαναγγείλει αυξήσεις σε γαλακτοκομικά που παρασκευάζονται με πρόβειο γάλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Μάλιστα, η φέτα αναμένεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αυξήσεων.

Ειδικότερα, πληροφορίες του ΕΡΤnews αναφέρουν ότι η αύξηση στη φέτα διαμορφώνεται στο 7%, ενώ ανατιμήσεις αναμένονται και στο ψωμί του τοστ και στα δημητριακά, λόγω της ανόδου που καταγράφεται στη διεθνή τιμή των σιτηρών.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά από τις βιομηχανίες να διατηρήσουν μέχρι το τέλος του 2026 το μέτρο μείωσης των τιμών, προκειμένου να ανακοπεί το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 440 κωδικοί για πώληση σε χαμηλότερες τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Από αυτούς, οι 373 αφορούν επώνυμα προϊόντα και οι 67 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στο επίκεντρο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς εξετάζει παράλληλα τη δημιουργία ενός ειδικού χριστουγεννιάτικου καλαθιού με προϊόντα για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν γίνει επαφές με βιομηχανίες και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.

Εφόσον τελικά προχωρήσει, το νέο μέτρο αναμένεται να φέρει την ονομασία «Γιορτές για όλους».

Ο σχεδιασμός προβλέπει μειώσεις τιμών κατά 25% σε επιλεγμένους κωδικούς των παρακάτω κατηγοριών:

Ρύζι-ζυμαρικά

Άλευρα

Τυριά

Γάλα

Βούτυρο

Βασιλόπιτες

Τσουρέκια

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Κρασιά

Αναψυκτικά

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα κρέατα, όπως γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί και χοιρινό, για τα οποία δεν θα ισχύσει ο κανόνας της μείωσης κατά 25%, και οι τιμές θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 5%.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για το ύψος των μειώσεων, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

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