Εκτός δράσης για 7-9 μήνες ο Μάικ Τζέιμς μετά τη ρήξη Αχίλλειου τένοντα

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Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση για την αποκατάσταση του Αχίλλειου τένοντα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Αναντολού Εφές.
Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε χωρίς επαφή με αντίπαλο, 2:40 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου στη χθεσινή (1/10) αναμέτρηση της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τζέιμς προσπάθησε να διεκδικήσει μια χαμένη μπάλα, όταν κατέρρευσε στο παρκέ πιάνοντας αμέσως το κάτω μέρος του δεξιού ποδιού του και αποχώρησε με φορείο.
Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague είχε προλάβει να σημειώσει 11 πόντους και να μοιράσει 3 ασίστ σε 22:30 συμμετοχής, πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι.
Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι ο 35χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 7 έως 9 μήνες, με την ακριβή διάρκεια να εξαρτάται από την πορεία της μετεγχειρητικής αποκατάστασής του.
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