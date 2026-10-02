Yπόθεση Κορνέλ: Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης υπόσχεται να αλλάξει τον νόμο για τα θύματα βιασμού που ήταν σε κατάσταση μέθης

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Η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ υποσχέθηκε σήμερα να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών έπειτα από εκούσια κατανάλωσή τους «δεν συνιστά άδεια για σεξουαλική επίθεση ή ομαδικό βιασμό», δήλωσε η αξιωματούχος, αναφερόμενη στη συγκεκριμένη νομοθεσία και σε μια υπόθεση που αφορά επτά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Τόμπκινς (βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης), όπου βρίσκεται η πανεπιστημιούπολη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επανέναρξη μιας έρευνας για τον ομαδικό βιασμό, που εκτυλίχθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αφού το φερόμενο θύμα προσέφυγε σε αστικό δικαστήριο.

Ηλικίας 20 ετών όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, η γυναίκα αυτή κατήγγειλε πως τη νάρκωσαν και τη βίασαν επτά φοιτητές του Κορνέλ, όλοι τους μέλη της αδελφότητας Chi Phi, η οποία διαλύθηκε έκτοτε.

Ο εισαγγελέας Μάθιου Βαν Χάουτεν, ο οποίος βρισκόταν ήδη στη θέση αυτή το 2024, εξήγησε ότι δεν προχώρησε την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, καθώς τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία έκαναν λόγο, σύμφωνα με τον ίδιο, για συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία φαίνεται πως είχε αφαιρέσει από την κατάθεση του φερόμενου θύματος ένα μέρος στο οποίο χαρακτήριζε τα γεγονότα ως βιασμό και υποστήριζε ότι είχε εξαναγκαστεί.

Η Χόκουλ επέκρινε την αστυνομία του Κορνέλ για αυτήν την παράλειψη, ενώ διερωτήθηκε επίσης γιατί το γραφείο του Βαν Χάουτεν δεν πήρε απευθείας κατάθεση από τη γυναίκα ούτε εξέτασε ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής της στην αστυνομία.

«Αυτή η νεαρή γυναίκα είχε ήδη υποστεί κάτι που είναι απολύτως ανείπωτο και, στη συνέχεια, σε κάθε στάδιο της υπόθεσης, απογοητεύτηκε από ανθρώπους και θεσμούς που είχαν την υποχρέωση να την προστατεύσουν», τόνισε η Χόκουλ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έχοντας στο πλευρό της την εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, την οποία χθες όρισε ειδική εισαγγελέα επιφορτισμένη με την υπόθεση.

«Εάν κάποιος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό την επήρεια» του αλκοόλ, των ναρκωτικών ή και των δύο, «το αν η κατανάλωση ήταν εκούσια ή όχι δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη», τόνισε η Κάθι Χόκουλ.

«Υποστηρίζω την αλλαγή αυτού του νόμου και θα συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης για να το πετύχουμε», ανακοίνωσε.

Σε δήλωσή του μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο Βαν Χάουτεν δήλωσε ότι υποστηρίζει τον διορισμό της Τζέιμς και ότι θα συνεργαστεί με την έρευνά της.

«Έχει καταστεί σαφές ότι το πανεπιστήμιο δεν μας παρείχε την πλήρη εικόνα», πρόσθεσε. «Το επίκεντρο ήταν και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι τα θύματα».

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κορνέλ δήλωσε ότι το ίδρυμα υποστηρίζει τον διορισμό της Τζέιμς και είναι «αποφασισμένο να προχωρήσει σε ανεξάρτητη εξωτερική εξέταση όλων των πτυχών του τρόπου με τον οποίο το Κορνέλ χειρίστηκε την υπόθεση», χωρίς ωστόσο να απαντήσει στις συγκεκριμένες επικρίσεις της Χόκουλ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο δικηγόρος της γυναίκας, ο Τόμας Τζιούφρα, εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση της Χόκουλ να διορίσει την Τζέιμς, λέγοντας ότι είχε ελάχιστη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές εισαγγελικές αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση.

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