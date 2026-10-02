Σοκ στο Τέξας: 35χρονη έχασε την επιμέλεια της 4χρονης κόρης της, τη σκότωσε, και έβαλε τέλος στη ζωή της

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Σοκ έχει προκαλέσει στο Χιούστον του Τέξας η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας, η οποία πυροβόλησε θανάσιμα την 4χρονη κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, λίγες ώρες μετά την αρνητική για την ίδια δικαστική απόφαση σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού.

Το βράδυ της Τρίτης, 29/9, η Σιμπέλ Σαβέλα αναμενόταν να παραδώσει τη μικρή Βίβιαν στον πρώην σύζυγό της, Άαρον Σαβέλα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ABC13, πυροβόλησε την κόρη της μέσα στο σπίτι τους στο Χιούστον και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

«Υπήρξε νωρίτερα την ίδια ημέρα ακρόαση για την επιμέλεια, η οποία δεν είχε καλή έκβαση για τη μητέρα», δήλωσε ο υπαστυνόμος της αστυνομίας του Χιούστον, Λάρι Κρόουσον. «Επέστρεψε στο σπίτι, πυροβόλησε την 4χρονη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον εαυτό της», πρόσθεσε.

Η 35χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της μία ημέρα αργότερα.

Η διαμάχη για την επιμέλεια

Η Σιμπέλ Σαβέλα, με καταγωγή από τη Βραζιλία, είχε χωρίσει από τον Άαρον Σαβέλα τον Νοέμβριο του 2024, ύστερα από τέσσερα χρόνια γάμου. Μετά το διαζύγιο, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, περίπου οκτώ ώρες πριν από την τραγωδία είχε εκδοθεί νέα δικαστική απόφαση σε βάρος της μητέρας.

Η απόφαση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στην επικοινωνία της με την κόρη της. Ειδικότερα, δεν μπορούσε να απευθύνεται στην κόρη της στα πορτογαλικά χωρίς να είναι παρών επόπτης που γνώριζε τη συγκεκριμένη γλώσσα. Παράλληλα, της απαγορευόταν να παρίσταται σε σχολικές παραστάσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού.

Ακόμη, η Σαβέλα όφειλε να καταβάλλει διατροφή στον πρώην σύζυγό της, καθώς και να καλύπτει το 50% των ιατρικών εξόδων που δεν καλύπτονταν από ασφάλιση.

Ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν στη μητέρα οι συγκεκριμένοι περιορισμοί και η κύρια φροντίδα της Βίβιαν ανατέθηκε στον πατέρα της δεν έχει γίνει γνωστός.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που μας αφαιρέθηκε»

Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς της 4χρονης μετά την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

«Η Βίβιαν ήταν τεσσάρων ετών. Την αγαπούσε απεριόριστα ο πατέρας της, Άαρον, και όλοι όσοι τη γνώρισαν. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που μας αφαιρέθηκε», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Η οικογένεια του Άαρον Σαβέλα υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος είχε κινηθεί σύμφωνα με όσα προέβλεπε η δικαστική διαδικασία, επιδιώκοντας την προστασία της κόρης του.

«Ο Άαρον έκανε όλα όσα ζητά ο νόμος από έναν γονέα που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του. Εμπιστεύθηκε τα δικαστήρια. Ακολούθησε κάθε εντολή και περίμενε τη διαδικασία να λειτουργήσει», ανέφεραν.

Στη δήλωσή τους περιγράφουν και όσα είχαν προγραμματιστεί μετά την απόφαση της Τρίτης: «Την Τρίτη, ένας δικαστής ανέθεσε στον Άαρον την κύρια φροντίδα της Βίβιαν και εκείνη επρόκειτο να πάει στο σπίτι του το ίδιο βράδυ. Δεν έφτασε ποτέ».

«Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο»

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και η δικηγόρος Σάρλοτ Ρέινγουοτερ, η οποία εκπροσωπούσε τον Άαρον Σαβέλα. Μιλώντας στο KHOU, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη από αυτή την εξέλιξη».

«Ασκώ το οικογενειακό δίκαιο εδώ και 28 χρόνια και δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε.

Η δικηγόρος αναφέρθηκε και στη δικαστική διαδικασία της Τρίτης: «Δεν νομίζω ότι κανείς μέσα στη δικαστική αίθουσα την Τρίτη μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η κατάληξη».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ η οικογένεια της μικρής Βίβιαν καλείται να διαχειριστεί τον θάνατό της.

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